Trumpnál elszakadt a cérna Zelenszkij miatt, szerinte az ukrán elnök a béke gátja + videó

Véleménye szerint Zelenszkij nem tesz jó szolgálatot a világnak azzal, hogy egy ilyen kritikus fontosságú termék piacát veszélyezteti, miközben számtalan más katonai célpontot is választhatna.

⚡️ Trump blasts Zelenskyy: "He is not a good guy for us to deal with" In a ten-minute interview aired on Newsmax, the US president launched a scathing attack on the Ukrainian leader. "He doesn't want to settle. He says he wants to settle, but he doesn't. No, I'm not a big fan of Zelensky," Trump said. Earlier, WSJ journalists reported that relations between Trump and Zelenskyy had reached their lowest point since the Oval Office clash. And that certainly seems to be the case. — NEXTA (@nexta_tv) October 16, 2026

„Zelenszkijjel nehezebb dűlőre jutni, mint Putyinnal”

Az amerikai elnök magáról a háború lezárását célzó tárgyalásokról is beszélt, és leszögezte, hogy az ukrán elnök merevsége hátráltatja a konfliktus gyors lezárását.

Szerintem mindketten szeretnék már a végét, de úgy látom, Zelenszkijjel nehezebb dűlőre jutni, mint Putyinnal

– mondta Trump. Az amerikai elnök azzal vádolta meg ukrán kollégáját, hogy valójában nem is törekszik a megegyezésre, és korábban is több alkalmat elmulasztott a háború lezárására. A washingtoni kormányzat környezetéből származó információk alapján a Fehér Házban egyre többen vélik úgy, hogy Ukrajnának új vezetésre és választásokra lenne szüksége ahhoz, hogy elmozduljanak a tárgyalási holtpontról.