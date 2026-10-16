Trumpnál elszakadt a cérna Zelenszkij miatt, szerinte az ukrán elnök a béke gátja + videó

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Újabb szintet lépett Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő vitája. Miután Ukrajna nem állította le az oroszországi olajfinomítók elleni dróntámadásokat, Trump a Newsmax csatornának adott exkluzív interjújában gyalázatosnak nevezte Zelenszkij politikáját, ami destabilizálja a világpiacot, és közvetlenül árt az amerikai gazdáknak. Trump szerint Zelenszkij a békemegállapodás legfőbb akadályává vált, és Kijevnek új vezetésre lenne szüksége a háború lezárásához.

Odrobina Kristóf
2026. 10. 16. 7:57
Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI Forrás: AFP

Véleménye szerint Zelenszkij nem tesz jó szolgálatot a világnak azzal, hogy egy ilyen kritikus fontosságú termék piacát veszélyezteti, miközben számtalan más katonai célpontot is választhatna.

„Zelenszkijjel nehezebb dűlőre jutni, mint Putyinnal”

Az amerikai elnök magáról a háború lezárását célzó tárgyalásokról is beszélt, és leszögezte, hogy az ukrán elnök merevsége hátráltatja a konfliktus gyors lezárását.

Szerintem mindketten szeretnék már a végét, de úgy látom, Zelenszkijjel nehezebb dűlőre jutni, mint Putyinnal

– mondta Trump. Az amerikai elnök azzal vádolta meg ukrán kollégáját, hogy valójában nem is törekszik a megegyezésre, és korábban is több alkalmat elmulasztott a háború lezárására. A washingtoni kormányzat környezetéből származó információk alapján a Fehér Házban egyre többen vélik úgy, hogy Ukrajnának új vezetésre és választásokra lenne szüksége ahhoz, hogy elmozduljanak a tárgyalási holtpontról.

Fokozódnak a dróntámadások Ukrajna és Oroszország között, a civil lakosság issza meg a levét a háborúnak (Fotó: OLEKSANDR GUSEV / NurPhoto)
Fokozódnak a dróntámadások Ukrajna és Oroszország között, a civil lakosság issza meg a levét a háborúnak (Fotó: OLEKSANDR GUSEV / NurPhoto)

Gazdasági  és katonai feszültségek

Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, Washington a közelmúltban enyhített az orosz gázolajexportra vonatkozó nemzetközi korlátozásokon, hogy megfékezze az üzemanyagárak emelkedését, cserébe azért, hogy Oroszország nagy mennyiségű dízelt juttasson a világpiacra. Ezt a lépést Zelenszkij és az ukrán vezetés élesen bírálta, mivel úgy látták, hogy a Fehér Ház gazdasági okokból pénzügyi mentőövet nyújt Moszkvának a háború közepén.

A megbomlott bizalom jeleként az Egyesült Államok az elmúlt időszakban nyomásgyakorlásként korlátozta az ukrán hadsereg által használt Starlink műholdas kommunikáció működését, valamint visszafogta a létfontosságú harctéri hírszerzési adatok megosztását Kijevvel. Az ukrán kormány álláspontja szerint azonban a finomítók rombolása az egyetlen hatékony eszközük arra, hogy valódi gazdasági károkat okozzanak az orosz hadigépezetnek, és a tiltást csak akkor hajlandóak végleg betartani, ha Moszkva is garantálja az ukrán civil infrastruktúra biztonságát.

orosz-ukrán háborúDonald TrumpVolodimir ZelenszkijSzóljon hozzá!

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Bánó Attila
idezojelekminiszterelnök

Brüsszel hallgatása nem beleegyezés, hanem inkább bíztatás

Bánó Attila avatarja

Nem elképesztő, hanem teljesen megszokott Magyar Péter brüsszeli barátainak feltűnő hallgatása, amellyel a számos törvénytelenséget, a magyar jog- és intézményrendszer csorbítását, szétverését fogadják.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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