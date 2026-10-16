Trumpnál elszakadt a cérna Zelenszkij miatt, szerinte az ukrán elnök a béke gátja + videó

Véleménye szerint Zelenszkij nem tesz jó szolgálatot a világnak azzal, hogy egy ilyen kritikus fontosságú termék piacát veszélyezteti, miközben számtalan más katonai célpontot is választhatna.
„Zelenszkijjel nehezebb dűlőre jutni, mint Putyinnal”
Az amerikai elnök magáról a háború lezárását célzó tárgyalásokról is beszélt, és leszögezte, hogy az ukrán elnök merevsége hátráltatja a konfliktus gyors lezárását.
Szerintem mindketten szeretnék már a végét, de úgy látom, Zelenszkijjel nehezebb dűlőre jutni, mint Putyinnal
– mondta Trump. Az amerikai elnök azzal vádolta meg ukrán kollégáját, hogy valójában nem is törekszik a megegyezésre, és korábban is több alkalmat elmulasztott a háború lezárására. A washingtoni kormányzat környezetéből származó információk alapján a Fehér Házban egyre többen vélik úgy, hogy Ukrajnának új vezetésre és választásokra lenne szüksége ahhoz, hogy elmozduljanak a tárgyalási holtpontról.