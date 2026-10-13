Már nem blokkolja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását Magyar Péter kormánya

Az ukrán kormány évek óta súlyosan korlátozta a kárpátaljai magyarok nyelvhasználati jogait. A mostani módosításokkal sincs semmilyen garancia nincs arra, hogy a jövőben ne éljen hasonló korlátozó lépésekkel. Így amit látunk, az leginkább egy szemfényvesztés, és azonnali lemondás a magyar érdekérvényesítés egy fontos eszközéről.