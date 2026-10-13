Már nem blokkolja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását Magyar Péter kormánya

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Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke aláírta a nemzeti kisebbségek oktatási jogait érintő törvénymódosítást, kihirdették, keddtől hatályba lép – jelentette be közösségi oldalán Orbán Anita magyar külügyminiszter és Magyar Péter miniszterelnök is. A Fidesz EP-képviselői azonban arra hívják fel a figyelmet, hogy a törvénymódosítással még mindig maradtak kérdések a magyar kisebbség jogait illetően. És az sem mellékes, hogy a Tisza-kormány Ukrajna EU-csatlakozási vétóját is feloldotta.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 10. 13. 9:23
Iskola Kárpátalján Fotó: Mirkó István Forrás: MI

Dömötör Csaba emlékeztetett, hogy 

Az ukrán kormány évek óta súlyosan korlátozta a kárpátaljai magyarok nyelvhasználati jogait. A mostani módosításokkal sincs semmilyen garancia nincs arra, hogy a jövőben ne éljen hasonló korlátozó lépésekkel. Így amit látunk, az leginkább egy szemfényvesztés, és azonnali lemondás a magyar érdekérvényesítés egy fontos eszközéről. 

A fideszes EP-képviselő szerint, ha a kormány feladja a csatlakozási tárgyalásokkal kapcsolatos vétóját, azzal elveszti a lehetőséget arra, hogy a jövőben kiálljon kárpátaljai közösségek mellett. Eközben hozzájárul, hogy a magyar adófizetői pénzek Ukrajnába áramoljanak. 

Erre gondolt Manfred Weber, amikor pár nappal ezelőtt méltatta a Tisza-kormány lépéseit. Pont olyan kormányról álmodtak, amely feladja a nemzeti álláspontot a magyar közösségek számára kulcsfontosságú ügyekben

– zárta közleményét Dömötör Csaba. 

Borítókép: Iskola Kárpátalján (Fotó: Mirkó István)

Ukrajnamagyar kisebbségKárpátaljaKomment 1

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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