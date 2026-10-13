Már nem blokkolja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását Magyar Péter kormánya

Dömötör Csaba emlékeztetett, hogy
Az ukrán kormány évek óta súlyosan korlátozta a kárpátaljai magyarok nyelvhasználati jogait. A mostani módosításokkal sincs semmilyen garancia nincs arra, hogy a jövőben ne éljen hasonló korlátozó lépésekkel. Így amit látunk, az leginkább egy szemfényvesztés, és azonnali lemondás a magyar érdekérvényesítés egy fontos eszközéről.
A fideszes EP-képviselő szerint, ha a kormány feladja a csatlakozási tárgyalásokkal kapcsolatos vétóját, azzal elveszti a lehetőséget arra, hogy a jövőben kiálljon kárpátaljai közösségek mellett. Eközben hozzájárul, hogy a magyar adófizetői pénzek Ukrajnába áramoljanak.
Erre gondolt Manfred Weber, amikor pár nappal ezelőtt méltatta a Tisza-kormány lépéseit. Pont olyan kormányról álmodtak, amely feladja a nemzeti álláspontot a magyar közösségek számára kulcsfontosságú ügyekben
– zárta közleményét Dömötör Csaba.
Borítókép: Iskola Kárpátalján (Fotó: Mirkó István)