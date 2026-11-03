Szavazóköröket helyeztek át a hirtelen jött, hatalmas áradások miatt Floridában + videó
Hirtelen árvíz sújtotta Közép- és Dél-Floridát hétfőn az Egyesült Államokban. Ron DeSantis, Florida kormányzója szükségállapotot hirdetett hét megyében az államban, miután egész közösségeket mosott el a heves esőzés. A keddi félidős választás több szavazókörét is át kellett helyezni.
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