Félidős választások az Egyesült Államokban: próbatétel előtt Trump és a republikánusok

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Trump szerint az ország „pokolra jut”, ha a demokraták átveszik az irányítást. A félidős választások ugyanakkor most is nagy próbatételt jelentenek a hatalmon lévő republikánusok számára. Kérdés, hogy a választók hogyan döntenek.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 11. 03. 5:10
Félidős választások az Egyesült Államokban: próbatétel előtt Trump és a republikánusok
Donald Trump Fotó: ANDREW HARNIK Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Rengeteg kérdés, töredező demokraták, ingadozó republikánusok

Donald Trump elnök félidős kampányának utolsó hétvégéjét két olyan államban tartott gyűlésekkel zárta, amelyeket korábban könnyedén megnyert. Az elnök vasárnap a kansasi Salinában és az iowai Dubuque-ban járt. Mindkét állam republikánusai a küzdenek a demokraták erőteljes kihívásaival, amelyek a republikánusok szenátusi többségét fenyegetik, miközben a Képviselőházban már amúgy is veszélyben vannak – írja a Breitbart hírportál. 

Közben Michigan államban a demokraták elkezdtek széttöredezni, kockáztatva a Szenátus visszaszerzésére irányuló erőfeszítéseiket. 

Democratic US Senate candidate for Michigan Abdul El-Sayed alongside US Senator Elizabeth Warren (R), Democrat from Massachusetts, and US Representative Debbie Dingell, Democrat of Michigan (L) talks to the media at a midterm campaign rally in Eastern Michigan University in Ypsilanti, Ann Arbor, Michigan on November 2, 2026. In a startling display of party infighting just two days before the November 3 midterm election, Democratic US Representative Haley Stevens, who lost a bruising primary to Abdul El-Sayed in August, said she was endorsing Republican Senate candidate Mike Rogers. (Photo by JEFF KOWALSKY / AFP)
Abdul El-Sayed
Fotó: AFP

Abdul El-Sayed michigani demokrata politikus korábbi ellenfele az amerikai szenátusi előválasztáson, Haley Stevens vasárnap megdöbbentette a párt tisztviselőit azzal, hogy támogatta a republikánus Mike Rogerst. 

Stevens korábban bírálta Abdul El-Sayedet, amiért nem volt hajlandó elítélni egyes támogatói nyílt antiszemitizmusát. 

Texasban Greg Abbott kormányzó a negyedik ciklusáért száll ringbe a demokrata Gina Hinojosával szemben, a neves Cook Political Report a választás előtt pedig szorosabbnak minősítette a versenyt, mint eddig. 

Pennsylvania államban a legfőbb harc a kormányzói székért folyik a hivatalban lévő demokrata Josh Shapiro és a republikánus kihívó, Stacy Garrity (az állam jelenlegi pénzügyminisztere) között. 

A Breitbart beszámolója szerint Garrity az utolsó napokban azzal a felhívással fordult a választókhoz, hogy „válasszanak új irányt”, amely a dolgozó családokat és az adófizetőket helyezi előtérbe a philadelphiai és pittsburghi baloldali elittel szemben. Scott Perry republikánus képviselő a Breitbart News Daily műsorában pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy 

Josh Shapiro demokrata kormányzó valójában már nem is Pennsylvániára figyel, hanem „a saját elnöki kampányát készíti elő” a jövőre nézve. 

Donald Trump kampánya során egyébként nagyrészt azokra az államokra összpontosított, amelyeket korábban uralt, mivel a szavazók, beleértve a korábbi támogatókat is, megkérdőjelezik az iráni vámok bevezetéséről és a háború megindításáról szóló döntésének gazdasági következményeit – írja az AP hírügynökség. Hozzáteszik, hogy Trump ugyanakkor arra fogad, hogy le tudja győzni a republikánusok előtt álló nehézségeket, ha megjelenik leghűségesebb támogatói előtt. 

Borítókép: Donald Trump egy kampánygyűlésen (Fotó: AFP)

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