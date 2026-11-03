Félidős választások az Egyesült Államokban: próbatétel előtt Trump és a republikánusok

Rengeteg kérdés, töredező demokraták, ingadozó republikánusok

Donald Trump elnök félidős kampányának utolsó hétvégéjét két olyan államban tartott gyűlésekkel zárta, amelyeket korábban könnyedén megnyert. Az elnök vasárnap a kansasi Salinában és az iowai Dubuque-ban járt. Mindkét állam republikánusai a küzdenek a demokraták erőteljes kihívásaival, amelyek a republikánusok szenátusi többségét fenyegetik, miközben a Képviselőházban már amúgy is veszélyben vannak – írja a Breitbart hírportál.

Közben Michigan államban a demokraták elkezdtek széttöredezni, kockáztatva a Szenátus visszaszerzésére irányuló erőfeszítéseiket.

Abdul El-Sayed

Fotó: AFP

Abdul El-Sayed michigani demokrata politikus korábbi ellenfele az amerikai szenátusi előválasztáson, Haley Stevens vasárnap megdöbbentette a párt tisztviselőit azzal, hogy támogatta a republikánus Mike Rogerst.

Stevens korábban bírálta Abdul El-Sayedet, amiért nem volt hajlandó elítélni egyes támogatói nyílt antiszemitizmusát.

Texasban Greg Abbott kormányzó a negyedik ciklusáért száll ringbe a demokrata Gina Hinojosával szemben, a neves Cook Political Report a választás előtt pedig szorosabbnak minősítette a versenyt, mint eddig.