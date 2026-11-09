Nemcsak az oroszokkal nem bír Zelenszkij – ma ez a legnagyobb problémája

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Négy és fél év háború után Ukrajna már nemcsak az orosz hadsereg nyomásával, hanem súlyos emberhiánnyal és demográfiai válsággal is küzd. A katonai utánpótlás biztosítása egyre nehezebb, miközben a társadalom teherbíró képessége is fogy.

Szőcs László
2026. 11. 09. 13:05
Nemcsak az oroszokkal nem bír Zelenszkij – ma ez a legnagyobb problémája
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: Ludovic Marin Forrás: AFP

Az ukrán védelmi miniszter 2026 januárjában mintegy 200 ezer, engedély nélkül távol lévő katonáról és 2 millió, a mozgósítást elkerülő férfiról beszélt. Ezek a számok jól mutatják, hogy a probléma nem pusztán a fronton elszenvedett veszteségekből ered: a hadsereg utánpótlását a társadalmi ellenállás és a szolgálat elkerülése is nehezíti.

Soldiers from a separate task rifle battalion of the National Police of Ukraine set up a Starlink satellite communication terminal at a combat position in the Donetsk region, Ukraine, on October 16, 2026. NO USE RUSSIA. NO USE BELARUS. (Photo by Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto) (Photo by Dmytro Smolienko / NurPhoto via AFP)
Ukrán katonák a Donyec-térségben. Fotó: DMYTRO SMOLIENKO / NurPhoto

A demográfiai korfa sem kínál megoldást

Ukrajna helyzetét különösen súlyossá teszi a háború előtti időszakból örökölt népességfogyás, amelyet az orosz invázió tovább gyorsított. Az ENSZ 2024-es népesedési előrejelzésén alapuló 2026-os adatok szerint az ország medián életkora 41,8 év. A lakosság mindössze 13,4 százaléka 15 év alatti, miközben a 65 év felettiek aránya eléri a 19,1 százalékot.

Ez kedvezőtlen korösszetételt jelent: a népességpiramis alapja szűkebb, mint a középső korosztályoké. A fiatal generációk kisebb létszáma hosszabb távon a munkaerőpiacot, az adóbevételeket és a hadsereg utánpótlását egyaránt veszélyezteti.

Az OECD Ukrajnáról szóló 2025-ös jelentése szerint 2023-ban mindössze 187 ezer gyermek született, szemben a 2021-es 273 ezerrel. A teljes termékenységi arányszám is rendkívül alacsony: 2023-ban megközelítőleg 0,98 gyermek jutott egy nőre, miközben a népesség egyszerű reprodukciójához körülbelül 2,1-re lenne szükség. A kivándorlás tovább rontja a helyzetet, hiszen sok munkaképes korú ember és család hagyta el az országot.

Washington nélkül nehéz

Zelenszkij mozgásterét a nyugati támogatás bizonytalanságai is szűkítik. Ukrajna különösen a légvédelem területén szorul amerikai segítségre. A Reuters október végi beszámolója szerint Washington jóváhagyta 500 Patriot elfogórakéta értékesítését, mintegy 2,1 milliárd dollár értékben, Kanada, Németország és Norvégia finanszírozásával.

Közben az ukrán vezetésnek a mozgósítás társadalmi következményeivel is számolnia kell. A szigorítás növelheti a hadsereg létszámát, de tovább fokozhatja az elégedetlenséget. A kedvezőbb szolgálati feltételek és a katonák rendszeres leváltása enyhíthetné a feszültséget, de ezek megvalósítása szintén erőforrásokat igényel.

A béke sem kínál egyszerű kiutat

A háború lezárása sem jelent automatikus megoldást. Zelenszkijnek olyan megállapodást kellene elérnie, amely nemcsak a harcokat állítja le, hanem hosszú távon is garantálja Ukrajna biztonságát. Egy kedvezőtlen kompromisszum belpolitikai válságot idézhet elő, a harcok folytatása viszont tovább emészti az ország emberi és gazdasági tartalékait.

Az ukrán elnök előtt így kettős próbatétel áll: fenn kell tartania a katonai ellenállást, miközben meg kell akadályoznia saját társadalmának további kimerülését. A következő időszak egyik döntő kérdése az lesz, hogy Ukrajna képes-e elegendő embert és erőforrást mozgósítani a védekezéshez. Mert a háború sorsát nemcsak a fegyverek mennyisége, hanem az is meghatározza, hogy marad-e elegendő ember, aki használja őket. 

Ukraine fans cheer for their team during the UEFA Nations League Group B2 football match between Ukraine and Hungary in Trnava, Slovakia on October 5, 2026. (Photo by Joe Klamar / AFP)
Ukrán szurkolók a szlovákiai Nagyszombatban; van, ahol van ember, csak nem a fronton. Fotó: JOE KLAMAR / AFP

 

Volodimir ZelenszkijUkrajnaemberhiányorosz-ukrán háborúukrán hadseregSzóljon hozzá!

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