Nemcsak az oroszokkal nem bír Zelenszkij – ma ez a legnagyobb problémája

Az ukrán védelmi miniszter 2026 januárjában mintegy 200 ezer, engedély nélkül távol lévő katonáról és 2 millió, a mozgósítást elkerülő férfiról beszélt. Ezek a számok jól mutatják, hogy a probléma nem pusztán a fronton elszenvedett veszteségekből ered: a hadsereg utánpótlását a társadalmi ellenállás és a szolgálat elkerülése is nehezíti.

Ukrán katonák a Donyec-térségben. Fotó: DMYTRO SMOLIENKO / NurPhoto

A demográfiai korfa sem kínál megoldást

Ukrajna helyzetét különösen súlyossá teszi a háború előtti időszakból örökölt népességfogyás, amelyet az orosz invázió tovább gyorsított. Az ENSZ 2024-es népesedési előrejelzésén alapuló 2026-os adatok szerint az ország medián életkora 41,8 év. A lakosság mindössze 13,4 százaléka 15 év alatti, miközben a 65 év felettiek aránya eléri a 19,1 százalékot.

Ez kedvezőtlen korösszetételt jelent: a népességpiramis alapja szűkebb, mint a középső korosztályoké. A fiatal generációk kisebb létszáma hosszabb távon a munkaerőpiacot, az adóbevételeket és a hadsereg utánpótlását egyaránt veszélyezteti.

Az OECD Ukrajnáról szóló 2025-ös jelentése szerint 2023-ban mindössze 187 ezer gyermek született, szemben a 2021-es 273 ezerrel. A teljes termékenységi arányszám is rendkívül alacsony: 2023-ban megközelítőleg 0,98 gyermek jutott egy nőre, miközben a népesség egyszerű reprodukciójához körülbelül 2,1-re lenne szükség. A kivándorlás tovább rontja a helyzetet, hiszen sok munkaképes korú ember és család hagyta el az országot.