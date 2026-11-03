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Itt a vége: Beszünteti Trump a dollárfolyamot Izrael felé

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Az amerikai elnök bejelentette, a jövőben nem fogják támogatni Izraelt, ebben állapodott meg Benjamin Netanjahuval. Donald Trump szerint az izraeli kormányfő egyetértett vele, hogy nincs szüksége Izraelnek az évi négymilliárd dolláros támogatásra, de jelezte, Amerika nem hagyja magára a közel-keleti államot.

Sitkei Levente
2026. 11. 03. 19:51
Itt a vége: Beszünteti Trump a dollárfolyamot Izrael felé
Fotó: AI MURAKAMI Forrás: Yomiuri
TrumpIzraelNetanjahuSzóljon hozzá!

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Bayer Zsolt
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Kérdések Lengyelország Budapesti nagykövetéhez

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Egy olyan forgatókönyv, amely lehetővé tenné géppuskák vagy éjjellátó berendezések használatát, csak háború esetén lehetséges.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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