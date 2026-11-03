Itt a vége: Beszünteti Trump a dollárfolyamot Izrael felé
Az amerikai elnök bejelentette, a jövőben nem fogják támogatni Izraelt, ebben állapodott meg Benjamin Netanjahuval. Donald Trump szerint az izraeli kormányfő egyetértett vele, hogy nincs szüksége Izraelnek az évi négymilliárd dolláros támogatásra, de jelezte, Amerika nem hagyja magára a közel-keleti államot.
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