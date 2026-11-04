Tűz ütött ki a szerkesztőségnél, csapdába ejtve a televízió munkatársait, huszonkét ember ragadt az épületben + videó
A tűz a tbiliszi Delisi üzletközpontban csapott fel Georgiában, ahonnan sűrű füst terjedt át a Formula televízió stúdiójára és hírszobájára. A televízió sok munkatársa az épületben rekedt a tűz miatt.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en