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Új szempár Nagy-Britanniának: az űrből is figyelik a veszélyeket

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Az Egyesült Királyság katonai műholdat állított pályára részeként annak a felkészülésnek, amelyről sokat beszélt az ország védelmi minisztere. Wes Streeting szerint így Nagy-Britannia hamarabb észreveszi a veszélyeket és az egész ország biztonságosabb lesz.

Sitkei Levente
2026. 11. 07. 16:27
Új szempár Nagy-Britanniának: az űrből is figyelik a veszélyeket
Space X Falcon 9-rakéta indítása Amerikából Fotó: JOEL KOWSKY Forrás: NASA
Nagy-BritanniaháborúűrkutatásSzóljon hozzá!

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Pilhál Tamás
idezojeleklezsák sándor

Aki szörnyeteg volt, az is marad

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A paródia-rendszerváltás Cipollája igazi rendszerváltókat lökött gyűlöletszektája elé.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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