Új szempár Nagy-Britanniának: az űrből is figyelik a veszélyeket
Az Egyesült Királyság katonai műholdat állított pályára részeként annak a felkészülésnek, amelyről sokat beszélt az ország védelmi minisztere. Wes Streeting szerint így Nagy-Britannia hamarabb észreveszi a veszélyeket és az egész ország biztonságosabb lesz.
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