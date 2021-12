Nemrég töltötte be hetvenötödik életévét, mégis fiatalos, rugalmas léptekkel, nagy bajusza alatt mosolyogva közelít felénk Tolcsvay Béla a vert falú parasztház rendezett udvarán, ahol még cédrus és rutafa is van, na meg jó pár macska. Már a porta is olyan, mintha népmeséink helyszínén járnánk, de mikor beszédbe elegyedünk, szavai nyomán szinte a szemem előtt elevenedik meg az ősi magyar aranykor.

– Egy énekmondó szerepe ma sem lehet más, mint annak idején – mondja, amikor a XXI. századi igriclétről kérdezem. A kamaszos fiatalság titkára is gyorsan fény derül, hiszen Tolcsvay Béla szerint ha az ember a gyökereinek felfejtésével, az igazság megpendítésével foglalkozik, az égiek engedik, hogy tovább is éljen.

Amikor megmártózom a magyar kultúra mélységeiben, újra legényemberré válok, és érzem, hogy Tündér Ilona aranykertjében élek

– árulja el, miközben körbehordozza tekintetét a szőttesekkel, faragásokkal, kerámiákkal és az Istenanya legkülönfélébb ábrázolásaival díszített belső téren.

Az Istenanya-hit több ezer éve sajátja a Kárpát-medence népének; ehhez kell visszatérnünk

– mondja. A Babbával azután kezdett el foglalkozni, hogy először járt a Gyimesekben 1974-ben, s felment a hegyre a csángókkal nézni, ahogy pirkan. A szó sumérul annyit tesz, hogy „amikor az ég eltátja a száját”, és ez bizony Szűz Mária születésének a pillanata, vallják a csángók. – Nem is tudtam igazán, hogy mit látok, de egy nyolcvanéves ember, aki világ életében az esztenán élt, azt mondta nekem: nagyon jóban lehet azokkal ott fent, hogy ilyen szépet mutattak magának, amilyet még én sem láttam soha – meséli, és a szeme úgy csillog közben, ahogyan csak annak tud, aki a csodák világában él, és ő maga is csodát teremt.