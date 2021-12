A türelem ihletet ad, irányt mutat

Az eseményen Monszpart Zsolt, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő főigazgatója köszöntőjében felhívta a figyelmet a Staféta programsorozat céljára, arra, hogy kiállításokkal segítsék a tehetséges művészek széles körben való megismertetését.

Szánjunk rá időt!

Kósa Lajos országgyűlési képviselő, a kiállítás fővédnöke a kiállítással kapcsolatban elmondta, rendkívül fontos, hogy milyen téma, milyen vállalás van jelen a mai magyar társadalomban. – A keresztény megközelítés érvényessége sokaknak nyilvánvaló. Ám az érvényességért harcolni kell, ötletek kellenek – hangsúlyozta, hozzátéve, nagyon örül az ilyen kiállításoknak, melyek során a látogatók kedvet kaphatnak a művészetek felé való nyitáshoz, és reméli, sok hasonló olyan kezdeményezés lesz, amely a keresztény világnézetet népszerűsíti, annak üzenetét átadja.

Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke beszédében kiemelte, a művészek világában is hatalmas szerepe van a türelemnek, mellyel a megfelelő pillanatban érkezik meg az alkotáshoz szükséges ihlet. Hozzátette, az advent ideje egyben a türelem ideje is, amikor a várakozásunk alatt eljutunk a Megváltóig. – Vannak olyan hamis istenek, amelyek beférkőznek közénk, manipulálnak bennünket, így idő előtt eljutunk valami olyasmihez, ami egyáltalán nem nekünk való, amit a türelmetlenség szül, de nem a javunkra, hanem az ember tönkretételére. Az egocentrikus világnézet arra vezet bennünket, hogy ami nekünk jár, azt erőszakossággal, átgázolva másokon, saját zsebre dolgozással elérhetjük – fejtette ki a püspök, aki szerint türelmetlenül olyan dolgok születnek, amelyekért nem dolgoztunk meg, amelyeket nem érdemlünk, így többek között emiatt is fontos a türelem megszületése, annak megtartása.

Lovász Krisztián, a Debrecen–Széchenyi kerti Református Egyházközség lelkipásztora úgy fogalmazott: legyen nyitva a templom, az ajtó, ne csak vágyjunk arra, hogy a türelemnek meg kell születnie, tegyünk is érte. – Azért vagyunk itt ma, mert Isten türelmes. Az ő türelmének köszönhető, hogy most együtt lehetünk – összegezte a lelkész.

A Türelem születése című kiállítás 2022. január 4-ig látogatható a Kálmáncsehi Galériában.

