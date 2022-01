Ki győzi le a boszorkányt?

Vannak mesék, amelyek az okos, bátor és erős hősökről szólnak, s vannak, amelyek azokról a hősökről, akiknek helyén van a szívük, az értékrendjük, és az emberségük révén érik el a céljaikat. Utóbbiak táborába tartozik a Rozsda lovag című kultikus mese (eredeti német nevén Ritter Rost), amely 1987-ben látott napvilágot, s azonnal meghódította a gyerekeket. Itthon eddig három része jelent meg: a Rozsda lovag, a Rozsda lovag és a kísértet, valamint a Rozsda lovag és Fránya Frida.

Felix Janosa magyar származású zeneszerző 2016-ban musicalt írt a híres mese harmadik részéből, amelyet Bozsik Yvette álmodott színpadra egy igazán varázslatos térben, a Budapesti Operettszínház Kálmán Imre Teátrumában. Gyerekdarabot készíteni sok szempontból nehezebb, mint felnőtt­előadást, ám a rendező-koreográfus kitűnő arányérzékkel és dramaturgiával meséli el Rozsda lovag és Fránya Frida történetét.

A színészek remekelnek, a látvány, a változatos zenék és koreográfiák lenyűgözik a gyerekeket és a felnőtteket is. Mindezek kifejezetten szórakoztatóvá teszik a valamivel több mint egyórás musicalt, míg a történet nekünk, felnőtteknek is tartogat tanulságokat. Hiszen nem mindig az erő, az ügyesség vagy a bátorság a fontos, illetve ahhoz, hogy hazataláljunk, számos kitérőre és segítőre, pontosabban egy támogató csapatra van szükség – épp úgy, ahogy az életben. A darab tehát arra mutat rá, hogy együtt, közös erővel és némi furfanggal legyőzhető még a gonosz boszorkány is, aki egyébként lehet vicces és szerethető. A karakterekkel tehát könnyen azonosulhatunk, legyen szó Rozsda lovagról (Laki Péter), Fránya Fridáról (Nádasi Veronika), Szélvészről (Pacskó Dóra), Kokszról, a sárkányról (Sándor Péter) vagy a három jófej rablóról (György-Rózsa Sándor, Altsach Gergely, Petridisz Hrisztosz).

A Rozsda lovag és Fránya Frida jelmezei, díszletei külön szót érdemelnek. Berzsenyi Krisztina elképesztően látványos, vidám, színgazdag, szivacstöméses formákat és furcsa fejdíszeket készített. A Vati Tamás által megálmodott díszletvilág szintén különleges: újrahasznosítható anyagokból készült „kidobált” tárgyak, köztük a hatalmas májkrémes és szardíniásdoboz, valamint Rozsda lovag újrahasznosított fémből készült jelmeze is a környezettudatosságra hívja fel a figyelmünket. A szárazföldi díszletek mellett a tengeri díszletek és figurák is elvarázsoltak bennünket. Az előadás tehát egyrészt nagyon modern és vidám, jópofa dalokkal teli, másrészt mélyebb mondanivalót is közvetít: egymás támogatására tanít. Közvetlen hangon és stílusban, illetve rengeteg humorral fűszerezve mesél összefogásról, barátságról, környezettudatosságról. És hatalmas dicséret illeti Bozsik Yvette-et azért, mert mindezt nem szájba rágósan, nem erőltetetten teszi.

Mindemellett igazán sokatmondó volt látni a gyerekek őszinte tekintetét. Csillogó szemekkel nézték végig az előadást, s legszívesebben ott énekeltek volna a színészekkel a színpadon. Úgyhogy azok a szülők, akik szórakoztató és egyben tartalmas, zenés darabra szeretnék elvinni gyermekeiket, bátran lepjék meg őket Rozsda lovag és Fránya Frida történetével, mert a jókedv garantált, és egészen biztos, hogy lesz miről beszélgetni utána.

A családi musicalt legközelebb február 25-én nézhetik meg.

Borítókép: Jelenet az előadásból (Fotó: Havran Zoltán)