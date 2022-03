Kulisszatitkok a forradalom első napjáról

Nem szokványos módon eleveníti fel az Art Anzix Színház 1848. március 15. történéseit. Tripolszky Anna, az M5 riportere Nyári Gábor történésszel, a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum főigazgatójával közösen idézi fel nemzeti ünnepünk történelemkönyvekből kimaradt kuriózumait. A nemrégiben megújult Gundel étterem falai között zajló beszélgetésből az is kiderül, hogy az évtizedek során hogyan formálódott a jeles nap ünneplése, mely korszakban milyen módon emlékeztek történelmünk egyik legfontosabb dátumára.

„Fontosnak tartom, hogy beszéljünk a témáról, hiszen ennyi év elteltével is óriási ereje van március 15-nek. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy történelmi szempontból egy negatív eseményt az idő és a magyarság pozitív és az identitásunkat erősítő eseménnyé formált. Az Art Anzix Színház Társadalmi, Kulturális és Művészeti Egyesület kiemelt célja az anyanyelvi kultúra ápolása, ennek keretében zajlanak aktualitásokat felölelő beszélgetéseink is.” – meséli Tripolszky Anna, az ismeretterjesztő beszélgetés szerkesztője és riportere, aki Nyári Gábor történész segítségével a kultikussá vált Pilvaxról is lerántja a leplet. De arról is szó esik, hogy milyen furfangos módon foglalták le a márciusi ifjak Landerer nyomdáját vagy hogy honnan ered az ünnep egyik jelképe, a kokárda.

Borítókép: Az ismeretterjesztő beszélgetés résztvevői: Tripolszky Anna, az M5 riportere és Nyári Gábor történész (Fotó: Art Anzix Színház)