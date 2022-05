Barta Dóra kapta idén a Seregi-díjat

Seregi László halálát követően, tíz éve alapította meg az elismerést a Magyar Állami Operaház Bán Teodóra és Kollár Eszter táncművészek javaslatára, a Kossuth-díjas koreográfus életművének és munkásságának megőrzése, valamint továbbhagyományozása céljából, az aktív koreográfusgeneráció tehetséges alkotóinak elismeréseként. A díjat minden évben Seregi László első egész estés balettje, a Spartacus 1968. május 18-i premierjének évfordulójához legközelebb eső balettelőadás alkalmával adja át a Magyar Állami Operaház. Az elismerést ez alkalommal Seregi László egyik legnépszerűbb alkotása, a Rómeó és Júlia első idei előadása előtt, pénteken az operaház színpadán vehette át Barta Dóra.



A Seregi-díjas Barta Dóra Fotó: Kummer János/Opera

Az elismeréssel most kitüntetett egri születésű táncművész az Állami Balettintézetben és a Magyar Táncművészeti Főiskolán végezte tanulmányait. Előbb a Budapest Táncszínház művésze, majd a Szegedi Kortárs Balett vezető táncosa volt, amivel párhuzamosan az Erlau Táncfesztivál igazgatói és az Egri Táncfesztivál művészeti vezetői tisztét is betöltötte, később pedig az Egri Gárdonyi Géza Színház tánctagozatát is vezette. 2008-ban alapította meg önálló együttesét, a Badora Társulatot, 2013 óta pedig a Kecskeméti Katona József Színház balett-tagozata, a Kecskemét City Balett művészeti vezetője is.

A Harangozó-díjas, érdemes művész a Magyar Állami Operaházban 2016-ban Megbolydult bolygó című koreográfiájával mutatkozott be, ezt követően készítette el a Porgy és Bess és a Gioconda című operák táncbetéteit. Idén a Les Enfants Terribles – Veszedelmes éden című balett-opera rendező-koreográfusaként, valamint a Parsifal című opera koreográfusaként vett részt a dalszínház produkcióiban.

A díjjal járó relikvia egy Seregi László munkásságát jelképező szobor, Krasznai János alkotása.

Borítókép: Barta Dóra átveszi a Seregi-díjat Ókovács Szilveszter főigazgatótól és Solymosi Tamás balettigazgatótól (Fotó: Kummer János/Opera)