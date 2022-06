Cser Krisztián, Szántó Andrea, Rácz Rita és Balázsi Gergő Ármin is az Opera következő évadának kamaraművésze

Az operavilág legrangosabb kitüntetésének számít – különösen német nyelvterületen – a Kammersänger-cím, amelyet az Opera vezetése tíz éve honosított meg a magánénekeseknek odaítélhető A Magyar Állami Operaház Kamaraénekese cím létrehozásával. Az elismerés kiemelt honoráriummal párosul a következő évadok főszerepei kapcsán, így az aktív szólisták iránti megbecsülést kívánja kifejezni, értékelve tehetségüket és teljesítményüket. A balettművészek körében azonos célt szolgál a A Magyar Nemzeti Balett Étoile-ja cím, amely a francia balett hagyományaiból táplálkozik.

Az opera és a balett műfaját egyaránt jelképező, hattyút formázó Herendi porcelán díj kitüntetettjeinek egyike Cser Krisztián. A szegedi születésű basszista 2007-ben debütált az Operában. A többek közt Melis György-díjjal, Székely Mihály-emlékplakettel, valamint Magyar Arany és Magyar Ezüst Érdemkereszttel kitüntetett énekes az idei évadban Plácido Domingo partnereként alakította Fiescót (Simon Boccanegra), két produkcióban is játszotta Figarót (Figaro 3; Figaro lakodalma), közreműködött a Messiás című oratórium koncertszerű és szcenírozott változatában, és színpadra lépett A cremonai hegedűs (Ferrari mester) és A Tündérkirálynő (Költő) című előadásokban is, utóbbiban bravúros beugrásokkal. A nyár folyamán Cser Krisztián ugyancsak fellép az Opera Az álarcosbál (Horn) és A varázsfuvola (Sarastro) című produkcióiban, a következő évadban pedig a Messiás, Az álarcosbál és a Figaro 3 mellett a prokofjevi Háború és béke magyarországi bemutatójában Dolohov és Jacquot, a Hunyadi Lászlóban Gara nádor, a Siegfriedben a Vándor, az Ariadné Naxosz szigetén című Strauss-darabban pedig Truffaldin karakterét formálja meg.

Szintén az Opera kamaraénekesi címének birtokosa mostantól Szántó Andrea. A berettyóújfalui születésű mezzoszoprán diplomaszerzésének évében, 1997-ben debütált az Operában majd csaknem másfél évtizedes németországi társulati lét és gazdag repertoár felépítését követően tért vissza a budapesti dalszínházba. Az elmúlt évadban a Carmen, a Parsifal és Az istenek alkonya bemutatóiban Carment, Kundryt és Waltrautét alakította, valamint közreműködött a Poppea megkoronázása előadásaiban (Ottavia). A következő évadban ismét látható lesz idei premierszerepeiben, emellett Waltrautét A walkürben is megformálja, míg a Háború és békében Marja Ahroszimov és Mavra Kuzjminicsna szerepében lesz látható.

Cser Krisztián. Fotó: Magyar Állami Operaház/Nagy Attila

Ugyancsak kamaraénekesi címmel díjazta az Opera Rácz Rita művészetét. A szegedi születésű szoprán 2008-ban mutatkozott be a Magyar Állami Operaházban, főként karakterszerepekben nyújtott, mélyen átélt és kidolgozott alakításait azóta számos kitüntetéssel, többek közt Magyar Bronz és Magyar Ezüst Érdemkereszttel is elismerték. Az elmúlt évadban közreműködött a Farsangi lakodalom (Stanci) és a Szöktetés a szerájból (Blonde) bemutatójában, címszerepet énekelt a Tündérkirálynő című opera noir produkcióban, valamint részt vett A Mester és Margarita (Hella), a szimfonikus István, a király (Gizella), továbbá a koncertszerű és a szcenírozott Messiás-előadásokban. A következő évadban az Orpheusz és Eurüdiké-bemutató női címszerepe mellett ismét feltűnik a Farsangi lakodalom, az István, a király, a Szöktetés a szerájból, a Messiás, valamint a Carmina Burana előadásain.

A „Magyar Nemzeti Balett Étoile-ja” címet a következő évadban Balázsi Gergő Ármin principál viselheti. A Magyar Táncművészeti Főiskolán 2014-ben végzett művész hamar a Magyar Nemzeti Balett egyik vezető szólistája lett. A számos elismeréssel, köztük Magyar Bronz Érdemkereszttel és a Nagy alakítás díjjal is kitüntetett táncművész az elmúlt évadban Rudolf trónörököst alakította a Mayerling premierjén, valamint közreműködött a Paquita-szvit és Sad Case-bemutatójában. Emellett főszerepeket táncolt a Giselle (Albert), A diótörő (Herceg) és A vágy villamosa (Stanley) című produkciókban, továbbá szerepelt a Párizs lángjai (Antoine Mistral), a Don Juan és az Etűdök című előadásokban is. Az együttes egyik vezető férfi táncosaként a következő évadban eltáncolja A csodálatos mandarin címszerepét, főszerepet alakít A makrancos Kata (Petruchio), A hattyúk tava (Siegfried) és a Don Quijote (Basil) című produkciókban, közreműködik a Petite mort, a Sylvia-pas de deux, a Téma és variációk, A tökéletesség szédítő ereje – The Vertiginous Thrill of Exactitude, a Trois Gnossiennes és a Trójai játékok című egyfelvonásosokban, valamint újra látható lesz a Mayerling, A vágy villamosa, A diótörő, a Paquita-szvit és a Sad Case előadásaiban is.

Balázsi Gergő Ármin, Felméry Lili és Rácz Rita. Fotó: Magyar Állami Operaház/Nagy Attila

A Magyar Állami Operaház Zenekarának Kamaraművésze címet Polonkai Judit, az együttes szóló I. fagottosa vehette át, aki 1996 óta tagja az Opera zenekarának. Példamutatóan elkötelezett munkáját, biztos hangszeres tudását és a szólista feladatokban nyújtott kiváló helytállását korábban Ferencsik-emlékplakettel is elismerte az intézmény. A Magyar Állami Operaház Énekkarának Kamaraművésze címben a bariton szólamból Fekete Károly részesült, aki 2013 óta az Opera tagja. Sass Sylvia tanítványa korábban magánénekesként tevékenykedett itthon és Franciaországban. A több nyelven beszélő, kiváló muzikalitással rendelkező énekművész a kisebb szólószerepeket is magas színvonalon valósítja meg, emellett hivatástudata, intelligenciája és emberi kvalitásai révén is az Énekkar köztiszteletben álló tagja. A Magyar Nemzeti Balett Kamaraművésze címet Takamori Miyu érdemelte ki, aki a Magyar Táncművészeti Egyetem elvégzése után 2018-ban tánckari művészként lett az együttes tagja, az idei évadtól pedig grand sujet-ként táncolja nagy elhivatottsággal és tehetséggel a klasszikus, neoklasszikus és a kortárs repertoár fő- és karakterszerepeit. Idén látható volt a Sade Case, a Paquita-szvit és a Tűzmadarak premier-szereposztásában, főszerepet táncolt a Párizs lángjaiban (Jeanne) és A diótörőben (Mária hercegnő), továbbá közreműködött a Cacti, a Chroma, a Hat tánc, a Mayerling, az Örvény, A rosszul őrzött lány és a Tökéletesség szédítő ereje – The Vertiginous Thill of Exactitude című produkcióban, a jelenleg futó Anyegin-előadásokban pedig Olga szerepében vesz részt.

Első ízben részesült kamaraművészi elismerésben az Opera Gyermekkarának egy ifjú tagja, valamint a Magyar Nemzeti Balettintézet egy növendéke. A Gyermekkarból Abebe-Ayele Rafael vehette át a díjat, aki kiemelkedő szorgalma és tehetsége révén nemcsak opera-előadások rendszeres karszereplője, de a Ments meg, Uram! a János vitézke és A makrancos királylány című produkciókban szólistaként is nagy sikerrel mutatkozott be. A Magyar Nemzeti Balettintézet Kamaraművésze Porkoláb Cecília 6. évfolyamos balettnövendék lett, aki tehetségének, alázattal végzett munkájának köszönhetően nagy sikerrel vesz részt fehér hattyúként a KisHattyúk tava előadásában, valamint gyerekszereplőként A diótörő-sorozatban. Az elmúlt fél évben mindezeken túl a berlini Táncolimpián, a leccei Domenico Modugno Nemzetközi Balett- és Kortárstáncversenyen és a 30. Spoletói Nemzetközi Táncversenyen is eredményesen képviselte az iskolát.

Szántó Andrea és Abebe-Ayele Rafael. Fotó: Magyar Állami Operaház/Nagy Attila

Hagyományosan a Csillagóra évadzáró gálát megelőzően, bensőséges hangulatú ünnepségen adják át az Opera azon elismeréseit, amelyeket a dalszínház egykori jeles művészeinek és kiemelkedő egyéniségeinek emlékére alapítottak. Az Eiffel Műhelyház mozdonycsarnokában megtartott eseményen vette át operaházi örökös tagságát és mesterművészi címét elismerő oklevelét ifj. Harangozó Gyula koreográfus, balettművész, a Magyar Nemzeti Balett korábbi igazgatója, aki 2021 novemberében, a magyar opera napja alkalmából megtartott ünnepi bejelentésen nem tudott részt venni. Az Oláh Gusztáv kétszeres Kossuth-díjas, kiváló művész, az Opera néhai főrendezője, vezető díszlet- és jelmeztervezője emlékére alapított emlékplakettet tehetsége, szorgalma, művészi és emberi magatartása elismeréseként Kovács István operaénekes vehette át. A szombathelyi születésű basszista az idei évadban főszerepet énekelt a Pelléas és Mélisande (Golaud) és a Keresztkantáták bemutatóiban, közreműködött A Mester és Margarita (Pilátus) premierjén, valamint Az arany meg az asszony (Wolfgang), az Edgar (Gualtiero), a Máté-passió (Jézus), a Figaro lakodalma (Almaviva gróf) és A kairói lúd, avagy A rászedett vőlegény (Don Pippo) című előadásokban, jelentkezett önálló Daldélutánnal és beugrással is kisegítette A Nyugat lánya produkcióját, legközelebb pedig Az álarcosbál júliusi előadásaiban lesz látható az egyik összeesküvő, Ribbing szerepében. A karmestereknek és hangszeres művészeknek odaítélhető Ferencsik János-emlékdíjban Nagy Csaba, az Opera Zenekar trombitaművésze részesült, aki 1994 óta tagja az együttesnek és 2009-ben már átvehette egyszer az elismerést, míg a Komor Vilmos karmester emlékére alapított plakettet Keskeny Ferenc hegedű szólamvezető kapta.

Ifj. Harangozó Gyula. Fotó: Magyar Állami Operaház/Nagy Attila

Az Opera egykori elismert jelmeztervezője előtt tisztelgő Márk Tivadar-emlékplakett idei díjazottja Tihanyi Ildi jelmez- és díszlettervező, aki az idei évadban bemutatott Les Enfants Terribles (Veszedelmes éden) díszleteit alkotta, de ő tervezte korábban A színigazgató és a Lammermoori Lucia jelmezeit, valamint A Rajna kincse díszleteit is. Az Erkel Színház egykori főügyelője, Gela Lajos emlékére alapított plakettet, amelyet az Opera művészeti támogató területén dolgozó valamely munkatársa kaphat meg, Harangi Mária rendező vehette át, aki 2016 óta az Opera játékmestere, az idei évadban pedig többek közt a János vitézke című produkció és az O/ENCIA Mona Danival című ifjúsági ismeretterjesztő sorozat színpadra állítása is a nevéhez fűződik az Eiffel Műhelyházban. Az Opera emellett a Covid-időszak alatti helytállásért külön jutalomban részesítette Barabás Izabella öltöztetőt és Bácskai Tamás kellékest, akik mindketten évtizedek óta a dalszínház elkötelezett munkatársai.

Borítókép: Rácz Rita és Cser Krisztián (Fotó: Magyar Állami Operaház/Nagy Attila)