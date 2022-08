A táncos hangszere a teste

A táncszínház rendkívül izgalmas előadásokat ígér az évadra. Szeptemberben Pécsett és a Nemzeti Táncszínházban mutatják be Zachár Lóránd Liszt-mánia című darabjának felújított változatát. Liszt zenéjére a koreográfus azon elmélkedik, hogy a zeneszerző, aki nagy sztár volt, hogyan boldogulna a mai értékek között. Földi Bélától a Ha a világ enyém lenne című darab kerül műsorra, egy új bemutatóval együtt. Raza Hammadi Paprika címen koreografált új darabot az együttesnek.

Raza Hammadi imádja a paprikát, szerinte a magyar lelket ezzel lehet jellemezni – lelkesedett az együttes vezetője.

A gyerekek A legkisebb boszorkány című műsort nézhetik meg idén a Művészetek Palotájában. Lázár Ervin meséjét ugyancsak Földi Béla koreografálta. A változatos kínálat és a megvalósítás koreográfiai gazdagsága folyamatos fizikai és szellemi felkészülést követel a táncosoktól. A héten kezdődött a XXI. Nemzetközi nyári tánckurzus, nemcsak a profi táncosokat várják, hiszen a programokhoz akár egy hétre, egy-egy napra, de még órajeggyel is lehet csatlakozni.

Az idei kurzust huszonegyediknek számozták, de valójában a harmincadik körül járunk – mondta el Földi Béla koreográfus, a Budapest Táncszínház igazgatója és művészeti vezetője, aki ugyanolyan lelkesen készül most is a tréningre, mint harminc éve.

Örülünk, hogy színes lesz az idei nyári kurzus a Covid és az európai gazdasági helyzet ellenére. Látom, hogy fiatalok, akik korábban a világ végéről ideutaztak, most annyian nem tudnak jönni, ennek ellenére már van kurzus, ami megtelt. A tanárkínálat is sokszínű. Kézenfekvő, hogy Raza Hammadi és jómagam tanítunk, az art jazzt képviseljük, emellett idén több különlegesség is lesz. Sághy Alexandra, a művészeti vezetőnk kivételesen tanít, pedig a koreografálás szokta lefoglalni. Antoine Thirion akrobatika­tréninget tart, az új cirkusz mozgásnyelvét tanítja. Varga Donát kurzusával nyitunk a floorwork-, akrobatika-, hip-hop-képzésre. Neel Verdoorn koreográfus visszatérő meghívottunk, a holland modern táncot képviseli. Tavaly a Nemzeti Táncszínházban mutattuk be Many Ways című darabját. Az art jazz technikája, klasszikusbalett-alapok nélkül, akár tizenéves korban is elsajátítható. A klasszikus balett azonban jót tesz. Idén balettből is két különböző stílus lesz, emelte ki Földi Béla. Lovas Pál az abszolút klasszikus, nálunk ismert vonalat képviseli, míg Yvette Levine, az együttes angol–magyar táncosa a Royal irányvonalat oktatja. Zachár Lóránd Kortárs partnering kurzusa pedig az igazán tapasztaltaknak való.

A technika fontos, de nem minden, sőt Földi Béla aktuálisan a legfontosabbnak azt tartja, hogy a fiatalok tisztán lássanak.

Tájékozódjanak a világban, beszélgessenek mesterekkel, definiálják a táncművészet helyzetét a 21. században! – sorolta elvárá­sait a Táncszínház igazgatója, majd hozzátette: – Értsék meg, hogy a tenden­ciák a fontosak! A trendekben az értékeket lássák, ne azt, hogy most ezt kell csinálni, mert ez a divat akkor is, ha üres! Az együttes vezetője hangsúlyozta, hogy a művész nincs készen azzal, hogy kap egy diplomát, hiszen állandóan gazdagodni, tanulni kell. Ez folyamatos tanulást, készenlétet igényel. A táncos hangszere maga a teste, tudnia kell, hogyan tartsa formában úgy, hogy jól szólaljon meg. Ez mindennap figyelmet igényel: hogyan étkezzen, pihenjen. Emellett a művésznek az is kötelessége, hogy olyan módon szóljon a világhoz, hogy az jobbá váljon – szögezte le az együttes vezetője.

