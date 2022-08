Augusztus 14-én a Kolozsvári Magyar Napokon a Szerelmünk, Kalotaszeg az ünnepélyes nyitógálán lesz látható, majd augusztus 15-én Székesfehérváron a Királyi Táncpódium vendége lesz az együttes. Augusztus 17-én Százhalombattán, a Summerfest Nemzetközi Folklórfesztiválon mutatják be a különleges előadást. Ezt követően Csehországba, Brno városába is elutaznak augusztus 25-én, hogy külföldi közönségnek is bemutassák Kalotaszeg gazdag folklórkincsét.