Pest felett a Nap

Hogy mi minden fontos a sokoldalú művésznek, az is kiderül a Kultúra.hu interjújából. Elmondja például, hogy élete legfontosabb előadása a Csíksomlyói passió volt, amelyben Jézust játszotta.

Keresztényként ennél a történetnél és Jézus karakterénél sosem lesz fontosabb szerep vagy előadás számomra.

Persze aktuális szerepeit is őszinte lelkesedéssel alakítja a Nemzeti Szinházban. Ezek mellett azonban a Karinthy Színház művészeti vezetését is elvállalta.

Igyekszünk megőrizni Karinthy Márton szellemiségét, de új irányokat is meghatározunk. Főleg a fiatal művészeknek szeretnénk teret adni

– mondja, majd hozzá teszi: „A művészeti vezetői feladataim mellett sokat rendezek és írok: JHVH – A név címmel regényem jelent meg, ami Isten nevének kereséséről és a korai kultúrák kapcsolatáról szól. Az egyik darabom, A súgó a Nemzetiben látható, és hamarosan egy verseskötetem is kijön.”

Mindazonáltal hiába a sokoldalú alkotói indulat, azért Berettyán Nándor leginkább színésznek tartja magát.

Bármennyit írok vagy rendezek, nem tudnám elképzelni, hogy ne játsszam. Óriási ajándéknak tartom a színészetet, az itt és most pillanatát, amikor élőben találkozol a közönséggel. Ez a színház lényege. Egyre jobban élvezem ezt a kapcsolatot: az erőt, amit a színpadon érzek, és amivel remélhetőleg magammal tudom vinni a nézőket. Nem hiszem, hogy valaha le tudnék vagy akarnék mondani erről a varázslatról.

Persze a fiatal tehetség most nem színházi alakításai miatt került a közérdeklődés fókuszába, hanem azért, mert főszereplője lett egy készülő nagyszabású történelmi játékfilmnek. És mint kiderül a beszélgetésből, a Most vagy soha! Petőfije nem is áll távol a színésztől.