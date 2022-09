Emlékezés a márciusi ifjakra

Közel áll hozzám ez a világ. Hétéves lehettem, amikor édesapám a kezembe adott egy ütött-kopott pirosas színű kötetet, Petőfi összes költeményeit. Ekkor kezdetem olvasni Petőfit, majd meg is tanultam a kedvenc verseket. Lenyűgözött az a könnyed szépség és őszinte tisztaság, ahogy Petőfi bánt a szavakkal. Ez pedig elkísért a felnőtt korba is, hiszen a korszak komoly gyűjtője lettem. Szerencsés vagyok, hiszen néhány első kiadású Petőfi kötetre is sikerült szert tennem, de van eredeti Nemzeti dal példányom is.