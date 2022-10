Ami e földben terem, abban kedvem lelem

November 11-én jelenik meg Meszes Balázs első szólólemeze, amelynek beharangozó videóklipje, a „Jól igyál!” Villány város és a Villányi borvidék támogatásával készült el.

Pálinkadalunk már volt, de a borozásról még nem íródott ilyesmi

– mondta a szerző, akinek baranyai származása miatt nem kellett messzire mennie az inspirációért.

Tulajdonképpen a szőlősorokon nőttem fel, rendszeresen segítettem szüretelni. Felnőtt fejjel bejártam a villányi térséget és elkezdtem felfedezni a borok közötti különbségeket. Ráadásul a Punnany Massif is gyakran kapott meghívást az ország borfesztiváljaira

– emlékezett Meszes Balázs, aki azt is elárulta, feleségével már hazánk összes borvidékét felkeresték, és az évek során igazi borszerelmesek lettek.

Kétségtelenül a villányi a kedvenc régiónk, ezért eszembe jutott, hogy mi lenne, ha a közel egy éve a fiókban lévő dalomat egy kicsit átalakítanám úgy, hogy a himnuszuk lehessen. Baranyai gyerek vagyok, miért ne róluk szólna a számom?

– tette hozzá. A város polgármestere és a borvidék képviselői azonnal támogatták az ötletét, ők maguk is tervezték egy hasonló szám elkészítését. „Összehozott minket a sors, mindannyian jó helyen voltunk a megfelelő időben.”

Az énekes-dalszerző a Villányi Vörösbor Fesztivál programjának keretén belül mutathatta be akusztikus formában a szólólemezét is Pető Szabi zenésztársával. A „Jól igyál!” klipjét a koncert másnapján rögzítették Villány város és a Villányi borvidék támogatásával, a forgatás pedig kifejezetten emlékezetesre sikeredett: „Végigbuliztuk az éjszakát a fellépés után, ezért kitaláltam, hogy jobb, ha már nem is fekszünk le aludni, úgyis a hajnali napfelkeltében kezdjük a felvételeket a villányi szőlősoron – avatott be a kulisszatitkokba az alkotó.

Mindenhol szeretettel, bor- és pálinkakóstolóval fogadtak minket, úgyhogy ahogy teltek az órák, egyre jobban, otthonosabban éreztük magunkat. A fesztivál miatt különösen fantasztikus volt a hangulat a városban

– fogalmazott a zenész.

Borítókép: Jelenet a klipből (Fotó: YouTube)