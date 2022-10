Az eddigi legnagyobb Art Market

Ledényi Attila vásárigazgató elbüszkélkedett, hogy az eddigi legnagyobb alapterületű kiállítótérben, a leggazdagabb kínálattal jelentkeznek az idén. –

Négy szinten, nyolcezer négyzetméteren, csaknem harminc országból száztizenhat kiállító, több mint ötszáz művész munkájával

– sorolta az adatokat a vezérigazgató, aki kiemelte: a két, koronavírus sújtotta esztendőben is nyitva tartottak, így megerősödve kerültek ki a nemzetközi művészeti vásárok sorából.

A BMW Hungary támogatóként vesz részt idéntől az Art Market munkájában, amelynek egyik kiemelt témája a dizájn és a művészet kapcsolta. Salgó András, a BMW Magyarország kommunikációs vezetője elárulta: a vállalat több mint ötven éve segít művészeti és kulturális projekteket világszerte. – Az Art Market Budapesttel egy következő fejezetet nyitott a BMW – hangsúlyozta a kommunikációs szakember, aki szólt a bejáratnál látható új modellről, amely most debütál nyilvánosan hazánkban.

Kósa Jázmin, az Art Market Budapest nemzetközi és kiállítói kapcsolatok vezetője elmondta, hogy más nemzetközi képzőművészeti vásárokkal ellentétben létrehozták a projekt szek­ciót, teret biztosítva a feltörekvő művészeknek a bemutatkozásra. Ennek köszönhetően a Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE) hallgatói mellett a Pécsi Tudományegyetem (PTE) művészeti karának diákjai kaptak lehetőséget az idei vásáron.

A négy képzőművészeti egyetem: a rigai, a drezdai, a római és a magyar együttműködését, közös oktatási projektjét Uszkay Tekla művészettörténész, a MKE kiállításának kurátora mutatta be. – Igyekszünk eggyé kovácsolni az oktatásunkat, illetve átjárhatóvá tenni az intézmények közti képzéseket – fogalmazott, hozzáfűzve: a négy egyetem szobrász, festő, grafikus, intermédia szakos hallgatói főképp az elmúlt évek nehézségeire reflektálnak műveikkel, ezek tematizálják a válogatást.

Szurcsik József Munkácsy-díjas festő- és grafikusművész, a MKE rektorhelyettese, tanszékvezetője úgy vélte:



Olyan szelete ez a fiatal pályakezdők művészeti munkáinak, ami a társadalmakra egyaránt jellemző, s jellemzi a teljes Art Market kínálatát. Azaz arról szólnak az alkotók, ami a hétköznapokban foglalkoztatja az embereket.



A 150 éves képzőművészeti egyetem születésnapi rendezvénysorozatát az Art Marketen zárja.

Kósa Jázmin a pályakezdőkkel kapcsolatban megjegyezte, hogy a mínusz egyes szinten a Derkovits-ösztöndíjasok alkotásai tekinthetők meg. Ezután áttért a fő szekció ismertetésére, amelyen a kortárs galériák mutatkoznak be. Mint elmondta, a Covid-időszakot kapcsolatépítésre, nemzetközi nyitásra használták fel, méghozzá Latin-Amerika irányába. Így érkezett a kolum­biai s az argentin kiállító. – Együttműködtünk a Kolumbiában tevékenykedő kortárs galériák egyesületével – tudtuk meg, s azt is: megerősödött a német kiállítók szereplése, hat galéria jelenlétével.

Latin-Amerika mellett északi irányba szintén nyitottunk, így Finnországból érkeztek kiállítók idén

– mondta Kósa Jázmin. Mint rámutatott, a magyar galériák nemzetközi kapcsolataikkal erősítik az Art Market Budapestet. A Kontraszt Galéria például spanyol művészeket, partner galériákat hozott.

– Budapesten kívül szintén van relevanciája a kortárs képzőművészetnek – jelentette ki a kiállítói kapcsolatok vezetője, utalva arra, hogy a ­Zsdrál Art Pécsett, majd Balatonfüreden, s csak azután nyitott Budapesten kiállítóteret.

Kósa Jázmin kiemelte még a Várfok Galériát mint a rendszerváltás óta megnyílt legrégebbit, átadva a szót Kovács Krisztina művészeti vezetőnek. – Minden éveben bemutatjuk teljes művészkörünket, mind a huszonkét alkotót – fogalmazott a Várfok Galéria művészeti vezetője, rámutatva a főfalon, az idén százegy esztendős Francoise Gilot művére.

Egyedüli európai galériaként személyes kapcsolatot ápolunk a művésznővel, akinek életművébe engedünk most bepillantást

– árulta el Kovács Krisztina, hozzátéve: fiatal művészeiket szintén felvonultatják. Látható Nemes Anna legújabb kompozíciója, mellette Orr Máté három vadonatúj festménye, illetve Hermann Levente friss alkotása. – Igyekszünk olyan munkákat hozni az Art Marketre, amelyek első ízben kerülnek közönség elé – emelte ki a művészettörténész. – Ugyanakkor olyan művészettörténeti fontosságú műtárgyakkal is jelen vagyunk, mint Mulasics László nagy méretű en­kausz­tikája.

Az idei az üveg nemzetközi éve, ezért hangsúlyosan jelenik meg az üvegművészet a vásáron. Városi Gábor üvegképei és -szobrai a VIP Lounge exkluzív bemutatóján várják a látogatókat.

Borítólép: Művészettörténeti jelentőségű műtárgyakat is kiállítanak a rendezvényen (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)