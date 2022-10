A dizájngondolkodás magasiskolája

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) többek között kiállítással, kerekasztal-beszélgetéssel, könyvbemutatóval, több tematikus előadással, vállalkozásfejlesztési nappal, valamint gyermekprogrammal várja az érdeklődőket az október 7. és 16. közötti Budapest Design Week rendezvényen.

A Creating Futures Now! című kiállításon, melynek a MOME Grund ad otthont, a spekulatív dizájn kritikai-tervezői műfajához kapcsolódó, az elmúlt három évben készült projektmunkákat ismerhetik meg a látogatók. A bemutató október 9-től négy napon át lesz látogatható.

Az Ugrás a jövőbe! kreatív pályázat legjobb tíz alkotását bemutató szekció arról szól majd, hogy milyen szolgáltatásokat, tárgyakat terveznének a 7–10. osztályos tanulók 2040-re.

A pályázat különlegessége, hogy a második fordulóba továbbjutó csapatokat az egyetem oktatóiból és hallgatóiból álló mentorpárok segítették a tervezési folyamatban és a projektjeik megvalósításában. A nyertes egy napelemgomba terve lett, amely a városi köztereken, buszmegállókban a megújuló energia termelése mellett esővízgyűjtő, párásító, árnyékoló és légtisztító funkciót is ellátna.

Az érdeklődők a HU/2050 című, spekulatív dizájnnal foglalkozó kurzus munkáit bemutató kiállításrészen megismerkedhetnek az intézmény hallgatóinak koncepcióival, terveivel. Az alkotók 2050-re képzeltek el lehetséges jövővariációkat, majd ezeket alapul véve fejlesztettek terméket, szolgáltatást egy harminc évvel későbbi, megváltozott éghajlatú Magyarországra.

A Balatorium projekt az ökológusok szemével mutatja be a jövőt. A projektcsapat a tó sorsáért aggódva hozott létre egy olyan kurzussorozatot, amelyben 14–18 éves diákoknak számos érzékenyítő, a tó értékeire, a szemléletváltás szükségességére felhívó projekt született meg a hallgatók és az oktatók közreműködésével.

A megnyitó alkalmából rendezett Speculative Design Day előadásain a terület nemzetközi képviselőivel ismerkedhet meg a közönség, majd beszélgetéseket rendeznek arról, hogyan érdemes gondolkodnia a tervezőknek a jövőről, és mi szolgálhatja a társadalmak fejlődését.

Október 9-én Monika Seyfried dizájner, a koppenhágai Interakció-tervező Intézet munkatársa, Kiss Botond Levente, továbbá a MOME Nemzetközi Tanácsadó Testületének tagja és Zuzanna Skalska dizájner, trendkutató is előadást tart. Zuzanna Skalska a nemrégiben megjelent Prototyping 2040 című könyvét is bemutatja. A kötet négy jövővariáció példáján keresztül igyekszik ráébreszteni az olvasókat a környezet védelmét szolgáló cselekvések szükségességére. Az idei legjobb mesterszakos diplomákat pedig október 15-én, a Best of MOME 22 keretében mutatják be az alkotók a MOME Auditóriumában.

A Budapest Design Week központi helyszínén, a Néprajzi Múzeumban október 8-án a dizájn iránt érdeklődő 10–14 éves gyerekeket várják. A Be Steam! Szörnyépítő workshop keretében lépésről lépésre, mentorok segítségével veszik végig a résztvevők a Design Thinking módszertan alapjait, majd megalkotnak egy kitalált lényt, amelynek tulajdonságait különböző környezeti és biológiai hatások befolyásolják. A megfogalmazott karakterelemeket papírlapon 2D-ben, majd egy forró izzószálas habvágóval 3D-ben, térben is modellezik. A workshopon a 3D-s nyomtatóval is megismerkedhetnek a gyerekek.

A MOME, a Fabunió és a Budapest Design Week közös szervezésében valósul meg az a vállalkozásfejlesztési nap, amelyre a szervezők már működő vállalkozások képviselőit várják.

A Bősze Ádám rádiós műsorvezető moderálása mellett zajló eseményen az egyetem oktatóinak workshopjára látogathatnak el a résztvevők. A műhelymunka azt a kérdést járja körbe, hogy miként lehet a dizájn üzleti felhasználását Magyarországon elősegíteni, továbbá hogyan lehet fenntarthatóbbá tenni üzleti és gyártási folyamatokat a dizájngondolkodás segítségével.

A programokhoz kapcsolódva a Deák 17 Galériában az Ösvényeinken: Veled című kiállítást is meg lehet tekinteni a fesztivál teljes ideje alatt.

Borítókép: Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (Fotó: Oravecz István)