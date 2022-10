Egri szuperhősök az MVM Dome-ban

Egy ekkora térhez további táncosok bevonására is szükség van: tizenhárom együttes és egyesület közel kétszáz táncosa fog színpadra lépni Magyarország legnagyobb létszámú hivatásos táncegyüttese mellett az MVM Dome-ban.

Zsuráfszky Zoltán, az együttes vezetője és az előadás társrendezője szerint az Egri csillagokban minden benne van, amit a magyarságról, a hitről fontosnak tart, ezért úgy gondolja, minden fiatalnak találkoznia kell ezzel a kivételes történettel.

„Gárdonyi Géza Egri csillagok című regényével örök emléket állít annak, hogy ha egy eszme érdekében összefog a magyarság, akkor képes legyőzni a legnagyobb ellenséget is. Ez az eszme pedig a kereszténység védelme és a hazaszeretet. A Magyar Nemzeti Táncegyüttes korabeli magyar és török táncokkal, illetve prózai szereplőket is megjelenítve vesz részt a Nemzeti Színházzal közös előadásban, amely visszarepít a régmúltba, hogy a jelennek is példát mutasson hősiességből és bátorságból” – fogalmazott a táncművész, koreográfus.

A Bornemissza Gergely szerepében látható Berettyán Nándor egészen különleges érzésnek tartja, hogy ennyi ember előtt játszhat, de nagy felelősségnek is. „A Covid után különösen példaértékű lesz, hogy egy ilyen szép történettel tömegeket lehet a színházba csábítani. Szeretem az ilyen csúcstámadásokat” – tette hozzá a színész.

A regényről szólva elmondta, benne soha nem kérdőjeleződött meg, hogy Gárdonyi művét a fiatalok kezébe kell adni kötelező olvasmányként, mert „ez a magyarság közös története, nélküle ma nem lennénk ugyanazok, akik vagyunk”. Bornemissza Gergely szerepéről közölte, hogy nem könnyű megteremteni, hiszen erről a figuráról szinte mindenkinek van valamilyen képe, ideája. Ugyanakkor ilyenfajta példaképekre, hősökre mindig szükségünk van – írják.

„Ma is néz a közönség szuperhősöket a mozikban, de ezek a mi szuperhőseink” – mondta a színész.

„Ők is emberek voltak, áruló is volt köztük, veszekedtek, bort is ittak, de mégis kiálltak valami mellett, amikor kellett. Rájuk kellene hasonlítanunk, őket kell megmutatnunk a fiataloknak” – fogalmazott Berettyán Nándor.

