Él Boldogasszony-kultuszunk

Az album Szűz Mária élettörténetét dolgozza fel a fogantatásától az elszenderüléséig és mennybemeneteléig, bemutatva azokat a magyar vonatkozásokat, amelyek miatt Szűz Mária és a mi Babba Mária-kultuszunk összefonódik. Kovács Nóri kérdésünkre elmondta, honnan jött a Szűzanya iránti szeretete. 2018-ban Lourdes-ban járt, ahol nagyon megérintette a hely szelleme. Ott kapta a sugallatot, hogy foglalkozzon a Mária-kultusszal. A kupolában, ahol az oltár fölött lévő képen Szűz Mária csillagos palástban áll és ölelésre tárja karját.

Ott éreztem, hogy Mária üzen nekem, és eldöntöttem, megírom ezt az albumot

– mondta az előadóművész. Ezt az elhívást dolgozza fel a címadó dal, Boldogasszony köpenyén, amelynek kezdősora: „Olyan sokszor megpróbáltalak elképzelni téged, hogy milyen lehet emberi arcod, légies tested s fényed… Kérlek, hogy mutasd meg magad, én szívembe várlak!”

Számomra Szűz Mária, Boldogasszony, Babba Mária egyazon személy, akit a lemez borítójára a fején a magyar apostoli Szent Koronával és honfoglalás kori köpenye alatt a magyarságot átölelő karjai­val festettem meg. Ennek a szellemiségében készült az album. Emlékeztet, hogy a mi római keresztény hitéletünk Szent István királytól ered, de a mitológia- és mondavilágunk, az ősi hitvilágunk ősanya-szimbólumrendszere sokkal régebbi és kifinomultabb. Tündér Ilonáról szóló meséink, csodaszarvasregénk, a csíksomlyói Babba Mária, a Boldogasszony igencsak közel állnak a kereszténység Istenszülőjéhez

– sorolta Kovács Nóri. Ezért is választotta a koncert mottójának: „Tarts meg minket őseink szent hitében és erényeiben!” mondatot, amely a csíksomlyói Salvator-kápolna előtti kereszt felirata.

Kovács Nóri gyermekkora óta énekli a hitélettel kapcsolatos dalokat, főleg az ünnepkörökhöz kapcsolódó egyházi népénekeket.

Betlehemben megzendült az ének címmel 2009-ben készített egy karácsonyi lemezt, amely végigvezet a bibliai történeten attól kezdve, hogy Mária megkapja az örömhírt az angyaltól, egészen addig, hogy a háromkirályok köszöntik a kisdedet. A Szent István-bazilikában volt az ősbemutató, és tíz év alatt több mint száz templomkoncert követte ország- és világszerte. Később trilógiává bővült ez a keresztény ünnepköröket bemutató népzenei koncertprogram, mert a húsvétot és a pünkösdöt is feldolgozta. Közben, mivel nem talált minden történetrészlethez dalt, írt hozzá maga is. Így kezdődött, hogy keresztény tartalmú dalokat kezdett szerezni és írni.

A Boldogasszony köpenyén koncert a világ teremtésével, benne a világosságot szülő Boldogasszony fogantatásával kezdődik, amelynek archaikus népi szövegei az ősi hitvilágunkban gyökereznek.

Az ő élettörténetének bemutatásához a Szentírásból, papköltők műveiből is inspirálódott. A magyar népi hitvilág is nyomon követi Mária életútját a különböző Boldogasszony-minőségekben, gondoljunk például a Gyertyaszentelő vagy Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepekre. Külön figyelemmel és szeretettel mutatja be Szűz Mária és fia, Jézus kapcsolatát is. Például a betlehemi kis Jézus születésének történetét, ahogy Mária ringatja, és altatókat énekel neki. A fájdalomból is bőven kijutott Szűz Máriának. Erről szól az Ómagyar Mária-siralom, egyik legrégebbi archai­kus imádságunk, amelyet egy hason­lóan régi csángó népballadára ültetett rá. Fontos neki, hogy régi keresztény himnuszunk, a Boldogasszony Anyánk is bekerüljön a műsorba, teljes szöveggel, orgonakísérettel.

Koncertjén saját hitbéli meggyőződését, lelkének tükrét mutatja meg a hallgatóknak, ezért saját feldolgozások, saját dalok is elhangzanak. A művek hangszerelése is igen változatos. Sok dal egy szál gitárral szólal meg, csendes elrévülést idéz. Máskor népi vonósmuzsika színesíti, vagy éppen buzdít vigasságra. Mária életútja és mennybevételének bemutatásán túl azt is célul tűzte ki, hogy minél részletesebben megjelenítse azt, hogy mi, magyarok milyen szorosan, ezer szállal és mély gyökerekkel kapcsolódunk Boldogasszonyunkhoz.

A műsor második fele ezt a különleges és egyedülálló viszonyt mutatja be, hiszen hazánkat Szent István király Szűz Mária oltalmára bízta, ezért nevezzük Patrona Hungariaenak, vagyis a magyarok Nagyasszonyának.