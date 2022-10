Újabb sorozattal jelentkezik a tízéves Versek szódával produkció

A Versek szódával produkció új, négyestés színházi sorozatában folytatja a legújabb nemzedék bemutatását Mesterek és tanítványok címmel. Ezúttal már elismert alkotókat hív meg a középgenerációból, s az ő vendégeikként mutatkozhat be egy-egy fiatal, pályája elején tartó alkotó – mester és tanítvány szerzőpárosát állítva így reflektorfénybe. Az elmúlt években egyre markánsabban körvonalazódik egy új nemzedék színre lépése az irodalom színpadán, amelyet kiváló és nem egy esetben rangos díjakkal kitüntetett könyvek is igazolnak. Erre is szeretne rávilágítani a produkció.

A sorozat Vörös Istvánnal indul október 11-én, vendége Izer Janka lesz, őket követi Farkas Wellmann Éva és Bék Timur október 25-én, Zsille Gábor és Szabó Fanni november 15-én, valamint Lőrincz P. Gabriella és Kopriva Nikolett november 29-én. Az estek házigazdája Lázár Balázs színművész, költő, közreműködik a sorozat vendéglátója, Bucz Magor zeneszerző, színházigazgató, valamint Tóth János Gergely és Kovács J. István színművészek – olvasható a közleményben.

Képek: Versekszodaval.hu