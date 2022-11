A diktatúrától a személyes történetekig

A filmszemle tematikájában talán a korábbiaknál is jobban kidomborodik a kommunista diktátor, Ceausescu személye és kora, amely továbbra is fontos vizsgálódási területe a román filmművészetnek. Emellett természetesen nem maradnak el a magyar nézők által kedvelt, erős szociografikus attitűddel, sok humorral és olykor nyers képi ábrázolással megrajzolt magánéleti történetek sem.

A karcos magántörténetek közé sorolható a november 15-én megtekinthető nyitófilm, a Velencei filmfesztiválon is díjazott Szeplőtlen, amelynek főhőse egy romlatlan, de a szerelme miatt heroinfüggőségbe csúszott lány, Daria, aki az elvonón drogfüggők közé kerül. Nyilvánvaló ártatlansága megvédi ugyan szexuális közeledésüktől, de hamar kiderül, hogy a különleges bánásmódért nagy árat kell fizetnie.

November 16-án vetítik Radu Jude Nagybetűkkel a szabadságért című filmjét, amely egyfelől egy falfirkáló kamaszfiú ellen indított 1981-es per anyagából, másfelől a korabeli hivatalos propagandafelvételekből készült.

E tematikához kapcsolódnak a november 17-én megtekinthető filmek is. Kora este vetítik Sebastian Mihailescu dokumentumfilmjét, a Számomra te vagy ­Ceausescut. Ez egy olyan szereplőválogatásról szól, amelyben a fiatal Nicolae Ceausescu életét bemutató filmhez keresnek 15 és 22 év közötti fiúkat.

Ezután a jó néhány évig Amerikában élt Andy Lupu Egy diktátor ifjúsága című játékfilmjét nézhetik meg, amely Románia egykori kommunista diktátorának történetét keresi azokban az időkben, amikor valódi személyiségét még nem rejtette el a diktátor preparált bálványmaszkja. A vetítésen és az azt követő beszélgetésen a rendező is részt vesz.

November 18-án, pénteken Andra Tarara Egymással szemben című vallomásos és megdöbbentően őszinte dokumentumfilmjét láthatjuk, amelyben a rendezőnő és az édesapja egymást filmezték, ezáltal szokatlan párbeszéd alakult ki közöttük. Egy mentális betegséggel küzdő szülő és egy, az apja hiányában felnőtt lány tárja fel előttünk a múltban szerzett sebeit, miközben megpróbálják egymást megérteni. A nap másik bemutatója a Sakáltanya. Nap Toader mozija egy komikus-romantikus road movie. A filmhét záródarabja november 19-én este Bogdan Theodor Olteanu Mia bosszúja című filmje lesz, amely egy kifejezetten szórakoztató magánéleti bosszútörténet.

A 16. Román filmhét a Román Nemzeti Filmközpont és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.