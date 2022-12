A művészeti nevelés nemzeti erőforrás

Napjaink pedagógiájának egyik legnagyobb kihívása éppen abban áll, hogy nem láthatjuk előre, milyen tudásra is kellene felkészíteni gyermekeinket. Nem lehet tudni, hogy tíz-tizenöt év múlva milyen ismeretanyagra lesz majd szükségük a munkavállalóknak. Egyetlen dolgot lehet bizonyosan állítani: bármilyen területről is legyen szó, kreativitásra, kommunikációra és kooperációra szükség van és szükség lesz. A művészeti nevelés révén pedig éppen e három terület: az ötlet, a kapcsolatteremtés és az együttműködés fejleszthető a legnagyobb mértékben. A művészeti nevelés ráadásul a kognitív képességekre is jótékony hatással van.