Sarah Jay Hawley, Belau, Massive Attack + videó

A Belau (Kedves Péter és Buzás Krisztián) első számú célja továbbra is az, hogy a modern egyén számára menedéket adhasson, ahol a hallgató önmagába és a gondolataiba merülhet, zenéjük segítségével. Az inspiráció pedig állandó. A természet legalapvetőbb elemei, melyek közül számukra a legfontosabb a végtelen tenger és annak ereje.

A formáció öt esztendős fennállása során számos határon túli sikert könyvelhetett el, ez idő alatt több mint 200 koncertet adtak 25 országban, és neves nemzetközi fesztiválokon játszottak: a Primavera-n, az Electric Castle-on, a Eurosonicon, vagy az amerikai SXSW-n. Az elmúlt években olyan komolyabb rádiók játszották dalaikat, mint a BBC Radio 1, a Triple J vagy a KEXP, és olyan nemzetközi médiumok írtak róluk elismerően, mint a Billboard, a Clash Music, a The Line of Best Fit vagy a Rolling Stone. A Belau első lemeze 2017-ben Fonogram-díjat kapott, eddigi kiadványaik több millió streamnél járnak.

A friss, Unimaginable című dalban ezúttal Sarah Jay Hawley volt a közreműködő, akit a Massive Attack, Mezzanine című lemezéről ismerhet egy szélesebb közeg.

Óriási megtiszteltetés, hogy igent mondott felkérésünkre Sarah Jay Hawley, akivel ráadásul rendkívül gördülékeny volt a közös munka

– árulták el a muzsikusok, hozzáfűzve: – Külön öröm számunkra, hogy egy nagyon különleges, víz alatti klip készült a dalhoz, amelyben Szász Júlia szerepelt, s amelyet Lukácsi Liza rendezett. Úgy érezzük, a dal, a szöveg, a klip valódi összhangba került.