Bán Mór történelmi regényei a Hunyadiak fészkében

Bán János Huth Gergely kérdésére válaszolva elmondta, hogy Erdély sok szegletében járt, hogy anyagot gyűjtsön. Tíz év kutatómunkája áll mögötte, de azóta is tart ez a kutatás. Számára is nagy élmény volt felfedezni a 15.századi Magyarországot. Arra a kérdésre is válaszolt az író, hogyan lehet az írott szóval közelebb hozni a magyarokat egymáshoz határon innen és túl? –Íróként abban hiszek, hogy olyan irodalmi élményeken keresztül, amelyek minket is meg tudtak szólítani gyerekként –árulta el az író.

Az egri csillagok, egy-egy Jókai regény tett hozzá, hogy magyarnak érezzük magunkat. A mostani korszakban elemi szükség van ezekre a kapcsolódási pontokra, amelyek nemcsak az adatokon keresztül, hanem szívünkhöz szólva tudnak segíteni ebben. Én ezeket a történelmi regényeket tudom megalkotni, illetve most már a meseregényeket is, amelyek a Hunyadi gyerekek kalandjairól szólnak, hiszen ezek el tudnak jutni a gyerekekhez

–mondta. Végül egy üzenetet küldött a vajdahunyadiaknak: – Egy olyan történelmi helyen élnek, ami sokunk történelmi emlékezetének szíve, a Hunyadiak fészke. Őrizzék mindazt, amit őrizni kell és adják tovább azoknak, akik tovább tudják vinni!

Bán János dedikálta a könyveket és kiegészítette még az ajándékcsomagot a gyerekeknek, fiataloknak szóló új képeskönyvének számos példányával, amely A hollófiak – A tárnák rejtélye címet viseli és szintén a Gold Book Könyvkiadó gondozásában látott napvilágot.

Borítókép: Bán János (Fotó: Bach Máté)