Debreceni üzletközpont fejedelmi ékszerrel

Én már láttam kiállítást bevásárlóközpontban, és ugyancsak meglepődtem, amikor a ruhaboltból cipőboltba kísérve életem párját, egyszer csak egy modern képtárban találtam magam. Állítólag az efféle élmény az olyan világvárosokban, mint Sanghaj vagy Párizs, már régen megszokott. Évtizedek óta fogadnak kiállításokat a nagy- és luxusáruházak. De mifelénk ritka az ilyen kezdeményezés. Most mégis ilyen közönségcentrikus lépést tett a hajdúszoboszlói Bocskai Múzeum, együttműködést alakítva ki a debreceni Fórum bevásárlóközponttal. A látványos kiállítás Bocskai István fejedelem ötszáz drágakővel kivert koronáját és pompás jogarát kínálja, pontosabban azok másolatát, hiszen az eredeti csaknem négyszáz esztendeje a bécsi Kunsthistorisches Museum büszkesége. A kiegyezés után ugyan a magyar múzeumi szakma mindent elkövetett azért, hogy a becses emléket Magyarországra hozzák, de nem hozták. ­Trianon után több utódállam is bejelentette igényét a koronára, így az lett a legbékésebb megoldás, ha ott marad, ahol van.



A hajdúszoboszlói Bocskai ­Múzeum azonban rendkívüli kultúrdiplomá­ciai erőfeszítések révén elérte, hogy – ha az eredetit nem is kaphatta meg – egy másolatot készíttethetett az egyetlen győztes szabadságharcunkat vezető fejedelem koronájáról. A Bécsi Szépművészeti Múzeum segítségével két éven keresztül húsz ötvös dolgozott a koronamásolaton, míg végül 2021 nyarán felavathatták a Bocskai István koronájának és jogarának nemes és hiteles másolatát bemutató fejedelmi kincstárat Hajdúszoboszlón.

A koronáról köztudott, hogy a szultán ajándékaként érkezett Pestre, ahol Lala Mehmed nagyvezír mindjárt meg is koronázta vele a fejedelmet. Ám a gesztus értékelése máig vitatott. Az oszmán uralkodói hagyományban nem szerepelt koronázás, így a nagyvezír küldetése kimondottan a magyaroknak szóló ceremónia volt. Állítólag Bocskai mindjárt kijelentette, hogy nem is érvényes a koronázás, ő ezzel nem csorbíthatja a magyar király jogait. Manapság azonban azt gondolják a történészek, hogy mivel a későb­biekben a török porta és a magyar urak is használták Bocskai királyi címét, és tervezték a cím és vele a török korona utódaira örökítését, mégiscsak királyi fejdíszként használta azt az uralkodó. Hogy mit gondolhattak erről ­eleink, nagyon nehéz ma már kideríteni. Mint ahogyan az is kérdéses, honnan is származik a korona. Vannak, akik úgy tartják, perzsa mesterek munkája, mások azt gyanítják, eredetileg ortodox egyházi kincs lehetett, mivel alakja hasonlít a konstantinápolyi patriarchák fejékéhez, de éppen a hasonlóság okán akár az is igaz lehet, amit Bocskai követei előtt a török tisztviselők hangoztattak: ez bizony a görög császár koronája.