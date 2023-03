Juan Brenner képei Magyarországon

Juan Brenner 1977-ben született Guatemalavárosban, ahol jelenleg is él és dolgozik. Miután több mint egy évtizedig divatfotográfusként dolgozott New Yorkban, Brenner visszatért szülőhazájába. Első monográfiáját, a Tonatiuht, a 2019-es Paris Photón az Aperture Foundation First PhotoBook Awardra jelölték. Ugyanezzel a projekttel elnyerte a LensCulture 2019 Emerging Talent Awardot. Munkái olyan kiadványokban jelentek meg, mint az Aperture, British Journal of Photography, Le Monde, VICE, C-41, Aint Bad, Fisheye vagy a Dazed and Confused. A guatemalavárosi Proyectos Ultravioleta alapító tagja.