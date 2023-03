Lezárult az MMA regionális építkezésének első köre

A pécsi munkacsoport elnöki feladataira Dévényi Sándor Nemzet Művésze címmel kitüntetett építész, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) rendes tagja kapott bizalmat titkos szavazás útján. Szintén megválasztották a köztestületi képviselőt, aki Vas Bence gitárművész, -tanár, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának dékánhelyettese lett.

Az MMA regionális építkezésén, a pécsi munkacsoport köztestületi képviselőjévé választották Vas Bence gitárművészt. Fotó: Pécsma.hu

Az alakuló ülést követő tájékoztatón a megjelenteket Juhász Judit, az MMA szóvivője köszöntötte. Ezt követően Kiss János, a Magyar Művészeti Akadémia alelnöke az MMA közgyűlésének tavalyi, a regionális munkacsoportok alakításáról szóló döntését előremutatónak, a tudományos és kulturális építkezést tekintve az egész ország számára példaadónak nevezte. Örömmel jelentette be, hogy az MMA áprilistól hivatalosan is megkezdheti a munkáját a hét régióban – ezek közül öt központban az MTA-val együttműködve.

Az MMA regionális építkezése Pécsett folytatódott

Ebben a nehéz időszakban különösen szükséges és kötelező a művészetnek és a tudománynak a nemzetet szolgálni. Ez a példaadó munka ezennel kezdetét veszi

– mondta Kiss János.

Richly Gábor, az MMA főtitkára köszöntőjében elmondta: az Akadémia akkor lehet hatékony, ha minél több partnerrel működhet együtt. A hét regionális centrum létrejötte helyi alkotóműhelyeket is jelent, ahol közvetlen kapcsolatok épülhetnek ki. Ezek közül a központok közül pedig öt munkacsoport olyan területet fed le, amelyben jelentős a határon túli magyarság szerepe, ami külön jelzi fontosságukat, hiszen az MMA alapításától fogva feladatának tekinti az elszakított nemzetrészek kulturális támogatását. Jelezte, hogy a jövőben akár közvetlenül, más, magyarlakta országokban is nyílhatnak regionális központok, utalva például arra, ahogyan az MTA is létrehozta saját Kolozsvári Akadémiai Bizottságát.

Őri László a vármegyei önkormányzat nevében köszöntötte a megjelenteket és kiemelte: Pécs város egyetemének 1367-es alapító levelében már szerepelt, hogy az

a tudomány magvainak elhintésére leginkább alkalmasnak látszik.

Emellett utalt a pécsi kötődésű nagy művészekre, mások mellett Babits Mihályra, Kosztolányi Dezsőre, Martyn Ferencre, Vasarelyre és Breuer Marcelre. Üdvözölte a pécsi regionális munkacsoport megalakulását, és azt kívánta, hogy ez a misszió sikeres legyen, ami segítheti a mostani értékvesztett világban a keresztény magyar identitás támogatását. Hozzászólását azzal zárta: a pécsi munkacsoportot külön erősíti, hogy Vashegyi György, az MMA elnöke és Kiss János alelnök is ehhez a közösséghez csatlakozott.

Lénárd László, a munkacsoportnak otthont adó MTA Pécsi Területi Bizottsága nevében az újrakezdés, a megújulás fontosságát emelte ki a tavasz első napján és elmondta: már megbízatása kezdetén meghívta Pécsre az MMA akkori vezetését és akadémikusait. Hangsúlyozta, hogy a régió három megyét és jelentős határon túli magyarságot felölelő nemzetrészeket foglal magába, két kiváló és meghatározó egyeteme: a pécsi és a kaposvári pedig önmagában országos fontosságú a kultúra és a művészetek terjesztése terén. Így az akadémiai összefogás biztos alapokon áll mind a tudomány, mind a művészetek terén. Külön jelezte, hogy a határon túli magyarság már fontos partnere e régióban is a Magyar Tudományos Akadémiának, ennek további fejlesztése pedig különösen fontos lehet mindkét köztestület számára.