Debrecenben is megalakult a Magyar Művészeti Akadémia munkacsoportja

Az üléseket követő sajtótájékoztatón Gózon Ákos, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) kommunikációs főosztályának vezetője Szabó Lőrinc Debrecenben című versének néhány kedves mondatával köszöntötte az egybegyűlteket – jelezve, hogy a „legendák városában” az MMA tervei szerint ismét valami nem mindennapi van készülőben.

KIss János és dr. Richly Gábor Fotó: MMA/Walter Péter

A felszólalók közül elsőként Kiss János, az MMA alelnöke köszöntötte a jelenlévőket, aki felhívta a figyelmet a lokális építkezés fontosságára. Elmondta: a munkacsoportok a Magyar Művészeti Akadémia és a Magyar Tudományos Akadémia tavaly kötött stratégiai megállapodása alapján végzik majd a működésüket. A megállapodás hosszabb távon is elősegíti kiemelkedő hazai és egyetemes magyar tudományos és művészeti eredmények megszületését, széles körű megismertetését, valamint a kulturális élet minél színesebbé tételét. Az MTA az érintett regionális központokban megnyitja az MMA részére székházai kapuját, helyet biztosítva az adott regionális munkacsoportnak. Így kapott irodát a debreceni regionális munkacsoport az MTA Debreceni Területi Bizottság székházában. Kiss János megköszönte az együttműködést, amit kiemelkedő fontosságúnak nevezett.

Bulcsu László, Hajdú-Bihar vármegye közgyűlésének alelnöke köszöntőjében „telitalálatnak” nevezte a regionális munkacsoport létrejöttét, amely erősíti és segíti a vármegye kulturális céljait is. „Az utóbbi időben a kollégáimmal sokat jártuk a vármegyét, és rádöbbentünk, hogy nincs elhagyott hagyomány, legfeljebb elhanyagolt, amit újra lehet éleszteni. Azt is láttuk, hogy nincs olyan korosztály, amelyet ne lehetne megszólítani. Az MMA regionális munkacsoportjával közösen nagyszerű munkát végezhetünk ezekért a célokért” – emelte ki az alelnök.

Vetró Mihály Fotó: MMA/Walter Péter

Puskás István, Debrecen alpolgármestere a cívis város erős lokális identitására, évszázadokra visszanyúló szellemi küldetéstudatára hívta fel a figyelmet. Arra a szemléletre, amely az egyéni gyarapodás szempontjain túl mindig képes volt közösségben is gondolkodni. Debrecennek fontos, hogy ne csupán a város, hanem a – határokon is átnyúló – tágabb szellemi régió területeit is összekösse, és a tudásra szomjas diákjai révén Európa számos városához is kapcsolódjon. Az alpolgármester e küldetéstudat nevében biztosította az MMA-t arról, hogy a város a legjobb partnere lesz a közös gondolkodásban és munkálkodásban.

Dr. Páles Zsolt, az MTA Debreceni Területi Bizottságának elnöke a tudományok és a művészetek egymást inspiráló összefonódását emelte ki, valamint azt a tényt, hogy a tudósok körében sok művészi tehetséggel megáldott ember tevékenykedik. Felhívta a figyelmet korunk komoly problémáira is, amelyekkel a tudósoknak és a művészeknek egyaránt fel kell venniük a harcot: előbbieknek az áltudománnyal, utóbbiak pedig a talmi alkotásokkal. Közös feladat tehát az értékes és az értéktelen közötti különbségre rávilágítani, és ami értéket képvisel, azt eljuttatni az emberekhez.

Dr. Váradi Judit Fotó: MMA/Walter Péter

Dr. Richly Gábor, az MMA főtitkára a köztestület egyik legfontosabb feladataként a nyitottságot emelte ki. „A fővárosközpontú működés helyett régiókban, vármegyékben városokban kell gondolkodnunk. Együtt kell tevékenykednünk a civil szervezetekkel, a közgyűjteményekkel, az MTA-val és mindazokkal, akik a határon túl kapcsolódnak hozzánk.” A főtitkár hozzátette, hogy az egyes munkacsoportok feladata lesz művészeti és művészetelméleti programok szervezése, emellett helyi kezdeményezésekben is részt vállalnak majd és szélesebb körben segítik az adott régióhoz kapcsolódó művészeti tevékenységek eredményeinek a bemutatását.

A sajtótájékoztatót az MMA szakmai partnereinek képviseletében megtisztelte jelenlétével dr. Rácz István, az MTA DAB Klub elnöke és Serfőzőné Bencsik Margit, a Civilek a Fiatalokért Egyesület – Hajdú-Bihar Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ elnöke.

Borítókép: Vetró Mihály (Fotó: MMA/Walter Péter)