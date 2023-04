72 Seasons: 5 dolog, amit csak kevesen tudnak az új Metallica-albumról

A Metallica 13 számot tartalmazó 77 perces új albuma, a 72 Seasons ma éjféltől érhető el a digitális platformokon és holnap reggeltől a lemezboltokban is megtalálható. A megjelenés kapcsán a Rocker Rádió összegyűjtötte a legérdekesebb információkat az album dalaival kapcsolatban. Ezek közül szemezgettünk.

72 Seasons Fotó: Facebook

72 Seasons a Metallica új lemezének címe

1. Új oldaláról is bemutatkozik a csapat rajongóinak Robert Trujillo, a Metallica basszusgitárosa. A korábban a Suicidal Tendenciesben pengető muzsikus az új anyag, a 72 Seasons több tételében is dalszerzői szerepet vállalt, a korong ötödik dalában a You Must Burn-ben pedig háttérénekesként is hallhatjuk. Trujillo így nyilatkozott ezzel kapcsolatban a banda rajongói magazinjának, a So What-nak:

Soha életemben nem énekeltem, mielőtt beléptem volna a Metallicába, szóval tök jó, hogy nyomhatom a háttérvokálokat. Most pedig, életemben először egy Metallica-lemezen is énekelhettem és segíthettem Jamest. Nagyon büszke vagyok erre.

2. A korongon található 12 dalból, négyben is társszerző Kirk Hammett. Ez önmagában még nem nagy szó, ám ha ismerjük az előzményeket, mindenképpen örömteli fejlemény. 2014-ben az előző lemez munkálatai közben ugyanis a koppenhágai repülőtéren elvesztette a telefonját, rajta több mint 100 dalötlettel. Emiatt aztán egyetlen dala sem került rá a 2016-os – és a szó szerint máig utolsó – Metallica-anyagra. Ezek után nem csoda, ha minden fájljáról többszörös biztonsági mentést készít azóta, vagy ahogy ő fogalmaz: „túlbiztosítja magát.”

3. 2338 nap. Ennyit kellett kibírnia a Metallica rajongóknak új lemez nélkül. A 2016-os Hardwired... to Self-Destruct után különösen azért volt furcsa a hosszú csend, mert már 2019-ben arról nyilatkoztak, hogy ezúttal sokkal rövidebb idő telik majd el a két album között mint szokott, erre kifejezetten odafigyelnek. Majd a covid alatt is folyamatosan dalokat szereztek, végül mégsem sikerült azokat formába önteni.

4. Azt már megszokhattuk, hogy a zenekar szívesen nyúl szövegeiben a nehezebb témákhoz, ám még így is sokakat meglepett, hogy a lemezt felvezető dalok egyike az öngyilkosság tematikáját boncolgató Screaming Suicide lett. James Hetifeld szerint kifejezetten a tabudöntögetés volt a céljuk:

Az volt a szándékunk, hogy kommunikáljunk a belül érzett sötétségről. Nevetséges azt gondolni, hogy tagadnunk kellene, hogy ilyen gondolataink is vannak. Remélem sokan elgondolkodnak ezen. Szembesülni ezzel annyi, mint kimondani a kimondatlant. Ha ez egy emberi tapasztalat, akkor beszélnünk kell róla. Elmondani, hogy egy ilyen helyzetben nem vagy egyedül.

5. A lemez címadó dala a 72 Seasons szintén komolyabb gondolatokat feszeget. De vajon mit jelent a cím? James Hetfield így nyilatkozott a kérdésről:

A 72 évszak életünk első 18 éve, amely a valódi vagy nem valódi énünket formálja. Az az alap, hogy a szüleink mondják meg, kik vagyunk, ami talán be is skatulyázza, milyen személyiségek vagyunk. Szerintem a legérdekesebb ebben az, miként befolyásolja mindez a világról alkotott képünket. Felnőttkori tapasztalataink nagy része ezekre a gyermekkori élményeinkre adott reakció, vagy ezek újrajátszása. A gyermekkor foglyai maradunk, vagy kitörünk a magunkban hordozott kötöttségekből.

A lemezmegjelenés napján a Rocker Rádióban a lemez valamennyi dalát bemutatják a hozzájuk tartozó sztorikkal karöltve és egész hétvégén a zenekart ünneplik az új album okán.

Borítókép: az album (Fotó: Facebook)