Törökök a múzeumban

A budapesti Néprajzi Múzeumban tartja soros ülését a Türk Világ Múzeumainak Fóruma, amelyen a száz éve született Diószegi Vilmos orientalista emléke előtt is tisztelegnek. A kétnapos rendezvény célja: a türk világ múzeumai aktuális tevékenységeinek nyomon követése, új információk és tapasztalatok megosztása, közös tudományos munkák megbeszélése és új közös projektek létrehozása.

A találkozó megnyitóján Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum főigazgatója köszöntötte a résztvevőket és beszélt a Néprajzi Múzeum történetéről, a különleges épület sajátosságairól, a kiállításokról. Ezután Hóvári János, a türk államok budapesti képviseletének vezetője tartott előadást. A nagykövet a magyar turkológia történetére visszatekintve szót ejtett Diószegi Vilmos munkásságáról, és kiemelte a török múzeumi élet megteremtésében nagy szerepet vállaló Mészáros Gyula turkológus tevékenységét is, aki Kemál Atatürk tudományos tanácsadójaként dolgozott, kezdeményezve az Ankarai Néprajzi Múzeum megalapítását. Sirin Melikova, az azerbajdzsáni szőnyegmúzeum vezetője, a Türksoy Múzeumok Egyesületének soros elnöke beszédében emlékeztetett arra, hogy a türk népeket szoros szálak és közös értékek kötik össze. Beszélt arról is, hogy Magyarország hosszú idő óta szoros és baráti kapcsolatokat ápol a türk népekkel, ahogy a Néprajzi Múzeum és a türk világ kapcsolata is nagy hagyományra tekint vissza.

A délelőtti program Sántha István előadásával zárult, aki Diószegi Vilmos életét és munkásságát ismertette a találkozó résztvevőivel. A program a Néprajzi Múzeum kiállításainak megtekintésével folytatódott, majd megvitatták a türk világ múzeumainak aktuális tevékenységeit, tapasztalatait. Ma a szakemberek megtekintik a Néprajzi Múzeum raktárát és ellátogatnak a Nemzeti Múzeumba.

Borítókép: Múzeumigazgatók a múzeumban (Fotós: Szász Marcell)