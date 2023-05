A szájába vette a puska csövét, mint Kurt Cobain, majd sztárrá vált

A kétezres évek elején a Blink-182 és a Green Day másodvirágzásának, valamint Avril Lavigne berobbanásának köszönhetően a pop-punk és az emo szinte letarolta az MTV-t, olyan bandák váltak hirtelen szupersztárrá, mint a Simple Plan, a Good Charlotte, a New Found Glory vagy a Sum 41. És az egyik legfélreértettebb, legnézettebb műfajjá vált, hiszen a metalosoknak túlságosan populáris volt, az elektronikus és a popzene kedvelői pedig ettől a gitárhangzástól is fáztak. Ennek ellenére a stílus megtalálta a közönséget, millió és millió tinédzser kapudrogját jelentette a keményebb zenei műfajok felé, illetve a pop-punk, bár néhány év alatt eltűnt a mainstream rádiók és videóklipeket sugárzó televíziós csatornák epicentrumából, a sikeresebb bandák a média hátszele nélkül is megtartották a rajongóbázisuk nagy részét, sikeresen koncerteztek tovább szerte a világban.

Machine Gun Kelly Fotó: Facebook

Arra azonban kevesen számítottak 2020 közepén, hogy az egykori divathullám egyszer újra feléled, az aktuális trendek ennek épp az ellenkezőjét sugallták. 2019-ben váratlan megszűnt a punk, a metalcore és a alternatív rock egyik legfontosabb találkozópontja, a minden nyáron egész Amerikán átzakatoló fesztiválsorozat, a Vans Warped Tour, a szervezők azzal igazolták a döntést, hogy az elektronikus zene térnyerésével nem lehet felvenni a versenyt, a közönségük átlagos életkora is egyre idősebbé válik.

Aztán a megváltás épp attól az embertől érkezett, akitől a legkevésbé sem vártuk volna, sőt, a műfaj feltámadását még a járvány is elősegítette.

Machine Gun Kelly eleinte egyik volt a kismillió fehér amerikai rapper közül, igaz, mindig próbálta magát a rockzenei szcénába pozícionálni, számos metal-fesztiválon lépett fel és készített közös számot mások mellett a Papa Roach-al vagy az Avenged Sevenfolddal. A sajtóban mégis elsősorban arról lehetett hallani, hogy Eminemmel újra és újra összeszűri a levet, majd amikor 2019-ben váratlanul nagy sikereket ért el a Hotel Diablo című lemezével, amelyen a hip-hop dalok mellett olyan instant pop-punk slágerek is helyet kaptak, mint a Yungblud és a Blink-182 dobosának, Travis Barker közreműködésével készült I Think I'm Okay, egyre inkább elkezdett irányt váltani.

Ekkor már volt annyira sikeres, hogy az egész élete ne szóljon másról, mint a turnézásról, így a járvány és a lezárások érzékenyen érintették. A felszabadult óráit azzal ütötte el, hogy a közösségi médiában Avril Lavigne- vagy Red Hot Chili Peppers-számokat gitározott, majd ennél a stílusnál maradva felvette a Tickets to My Downfall című lemezét, amely akkorát robbant, hogy belezengett az egész könnyűzenei élet.

És mint a Disney+ dokumentumfilmjéből kiderül, nem sokat változott az átlagos zenehallgatók attitűdje,

az album éppen olyan szélsőséges reakciókat váltott, mint amelyet a pop-punk műfajának csúcstámadása a kétezres évek elején. Sorra játsszák be a közösségi médiában megjelenő reakciókat, egyesek szerint Machine Gun Kelly-nek köze sincs a rockzenéhez, csak egy pozőr, aki eladta magát és ,,szívás” a zenéje, de mikrofonvégre kapnak olyan rajongókat is, akik kihagyták az egyetemi záróvizsgájukat, csak, hogy ott láthassák élőben. És az ezt követően bejátszott koncertfelvételek alapján utóbbiak vannak többen.

Machine Gun Kelly Fotó: Facebook

Ez az időszak más szempontból is fordulópontot jelentett az életében, mint a filmben elmondja, soha nem ismert senkit, aki nála előrébb járt volna az önpusztításban, folyamatosan kokainozott és ecstasyval pörgette magát, végül teljesen megborult az elméje, állandó paranoiával küzdött, majd egy este annyira felmondta az idegrendszere a szolgálatot, hogy hirtelen a puskája csövét a szájába dugta.

Végül feleszmélt, nem húzta meg a ravaszt és az eset elég figyelmeztetőjelnek bizonyult ahhoz, hogy leálljon a drogokkal, a marihuánáról azonban nem mondott le, az interjúrészletek alatt is megállás nélkül pöfékel.



És eleinte árad belőle egy olyan flegmaság, amelynek alapján könnyű megérteni, miért gyűlik annyian, mindezt a sajtóban megjelent vele kapcsolatos hírek is gerjesztették. A legemlékezetesebb ezek közül az volt, hogy a Tickets To My Downfall-lemeze egyik számához felkérte vendégelőadónak a Slipknot énekesét, aki el is készítette számára a felvételt, de Machine Gun Kelly nem volt elégedett az anyaggal és nem használta fel. Mire Corey Taylor egy rádióinterjúban rá célozva azt mondta, hogy utálja azokat az előadókat, akik kudarcba fulladnak egy műfajban, majd stílust váltanak és abban szintén kudarcot vallanak – utalva arra, hogy Machine Gun Kelly rapperként futott be mielőtt átnyergelt a pop-punk világába. A fiatal sztár ezen felhúzta magát, egy nagyfesztiválon adott koncertjén elmondta, hogy mi sem teszi boldogabbá, minthogy nem egy ötven éves fazon, aki fura maszkokban áll színpadra.

A vele kapcsolatos kép kialakulásán az sem segített, hogy az énekes és az egykori menyasszonya, Megan Fox mindig a jóízlés határain átlépve, a kelleténél több információt osztottak meg a szexuális életükről az Instagramon. Azt pedig, hogy nem könnyű természet, a saját lánya is megerősíti, aki mint elmondja, azt követően, hogy az apja leszokott a drogokról, munkaalkoholistává vált, soha nem voltak közös szülő-gyerek programjaik, mindennap a stúdióban ült és csak az igazgatta, hogy a csúcsra járassa a karrierjét. Rendkívül idegesítette, hogy sokan úgy vélekedtek, a Tickets To My Downfall sikere puszta szerencse volt, ezért meg akarta ismételni azt, szerette volna, hogy a következő lemeze szintén az eladási listák élén debütáljon. Mindez sikerült is neki, a tavaly megjelent albuma, a Mainstream Sellout – amelynek címével a vele kapcsolatban megfogalmazott vádakra reagált – hasonlóképpen sikeres lett, a vágyott kielégülést mégsem hozta el számára.

A dokumentumfilm második felében egyre inkább megjelenik a sztár emberi arca, egy olyan zenészé, aki rossz családban nevelkedett és a külső elismerést kergeti, de a látszat ellenére rendkívül alázatos. Jól illusztrálja ezt az, amikor Paraguay-ban lépett volna fel egy fesztiválon, az ítéletidő miatt nem engedélyezték a rendezvényt, de végül a szállodája előtt összegyűlt rajongóknak mégis adott egy rögtönzött koncertet. És végül maga is rájött arra, hogy nem egy mintaapa, a dokumentumfilm végén igencsak nyálasan meg is fogalmazza, hogy a következő nagy célja, a következő ,,lemeze” az, hogy a lánya legnagyobb támogatójává és rajongójává váljon.

A turnézással azonban korántsem állt le, júniusban szerte Európában fellép számos nagyfesztivál kiemelt előadójaként, ennek keretében pályája során első alkalommal Magyarországra is ellátogat, június 26-án a Budapest Parkban ad koncertet. És mindez a gitárzenén belül nagyjából olyan horderejű esemény, mint a pop világában Billie Eilish fellépése a Sziget Fesztiválon.