A kortárs punkzene rajongói Kánaánban érezhetik magukat Budapesten júniusban, hiszen a műfaj populárisabb és karcosabb együttesei egymást váltják majd néhány hét leforgása alatt. Nézzük, kikről is van szó pontosan!



Anti-Flag, Less Than Jake – Dürer Kert, június 5.

Amerika talán legdühösebb punkegyüttese, a globalizmus, a kapitalizmus, az elnyomás és az egyenlőtlenségek ellen folyamatosan szót emelő Anti-Flag számtalan alkalommal megfordult már hazánkban, fesztiválokon és klubokban egyaránt, de mégsem lehet megunni őket. A pennsylvaniai banda az egyik legjobb koncertzenekar a színtéren, fáradhatatlanul ugrálják és ordítják végig a fellépéseiket olyan energiával, hogy a hallgatónak csaknem lerepül a feje. A jelenlegi turné apropóját a Lies They Tell Our Children című friss albumuk jelenti, a lemez pedig egyáltalán nem egy megfáradt együttes benyomását kelti.

Ráadásul Budapesten a jóval vidámabb Less Than Jake-kel osztoznak a színpadon, a szintén amerikai ska-punk banda ugyancsak nem először érkezik a fővárosba, legutóbb az A38-on adtak rendkívül szórakoztató koncertet, ez teljes egészében, profi minőségben fenn is marad az utókor számára:



Simple Plan, Zebrahead, Set It Off, Charlotte Sands – Budapest Park, június 6.

Kanada egyik legsikeresebb együttese, a Simple Plan szintén nem ismeretlen idehaza: a banda lemezei többször kerültek platina státuszba, világszerte több mint 10 millió albumot adtak el, rengeteg díjat és jelölést kaptak és hatvannál is több országban adtak koncertet – köztük számos alkalommal nálunk is, tavaly ősszel például a Sum 41 társaságában léptek fel az Arénában.

Simple Plan Forrás: Facebook

A zenekar tavaly jelentette meg hatodik, Harder Than It Looks című lemezét, amely hozza a megszokott, pörgős energiákat, a dalokkal visszatértek a banda zenei gyökereihez. A lemezfelvezető The Antidote megjelenésekor is így mesélt a zenekar:

A dal a klasszikus Simple Plan-hangzásunkhoz nyúl vissza, de egy modern csavarral. Minden olyan elemet tartalmaz, amit a rajongóink szeretnek és elvárnak a zenekartól: egy nagy, energikus refrént és őszinte, szívből jövő dalszövegeket, amelyek az életről és a mindannyiunk előtt álló küzdelmekről szólnak.



A csapat számára a legfontosabb a személyes kapcsolat a közönségükkel. A közvetlen kapcsolat mellett tevékenyen is igyekszenek segíteni a közösségen, ezért 2005-ben létrehozták a Simple Plan Alapítványt, amely arra összpontosít, hogy visszaadjon a közösségnek és bemutassa a zene erejét, mint olyan kiváltságos eszközt, amely segít megtalálni a rászoruló fiataloknak a szenvedélyüket az életben. A Simple Plan éppen ezért minden koncertjegy árából egy dollárt az alapítványnak adományoz.

A Budapest Parkba pedig igencsak különleges társasággal érkeznek: közvetlenül előttük a fővárost már számtalan alkalommal megjárt, rendkívül intenzív punk-rock együttes, a Zebrahead lép fel, az alaphangulatot pedig két fiatal amerikai pop-punk előadó, a Set It Off és Charlotte Sands szolgáltatja.

Billy Talent, Frank Turner, The Menzingers, Sincere Enginee – Budapest Park, június 7.



A Simple Plan mellett Kanada másik legnépszerűbb punk-rock zenekara, a Billy Talent immáron több mint negyed évszázada, változatlan felállásban szállítja a fogós slágereket. Az együttes tagjai Toronto külvárosában, egy katolikus iskolában verődtek össze: Benjamin Kowalewicz, Ian D'Sa, Jon Gallant és Aaron Solowoniuk ekkor még Pezz néven írták dalaikat, 2001-ben azonban egy jogi vita miatt Billy Talentre változtatták a nevüket, hamarosan pedig a Warner kiadó is felkarolta őket. Ez új fejezetet nyitott a tagok életében, akik még keményebb hangzásra váltottak és egyre több kilométert tettek a turnébuszba is. 2003-ban jelentették meg első lemezüket, amellyel elnyerték Kanada legrangosabb zenei díját, a Junót.

Billy Talent Forrás: Facebook



Nemcsak hazájukban játszottak rendre telt ház előtt, dalaik Németországban is a slágerlisták élére repítették őket, és olyan zenekarok társaságában koncerteztek, mint a My Chemical Romance, a Rise Against vagy az Anti-Flag. A srácok kemény, ugyanakkor dallamos punk-rock zenéjükkel méretes rajongótábort gyűjtöttek maguk köré a világ minden pontján az elmúlt évtizedek során.

A zenekar eddig hat nagylemezt jelentetett meg, legutóbb 2022 januárjában, a Crisis Of Faith-szel jelentkeztek. Az új számokat már 2019-ben elkezdték csepegtetni, a 2020 tavaszán kiadott I Beg To Differ (This Will Get Better) című dalt pedig eredetileg nem szánták kislemeznek, azonban ezzel szerették volna megvigasztalni a rajongóikat az elmaradt turné miatt.

A szám – ahogy később az összes albumról megjelenő kislemez – a kanadai toplista első helyéig kúszott. Mostanra azonban szerencsére újra maximális fordulatszámon folytatódhat a turné, tavaly nyáron már nálunk is bemutatták a friss szerzeményeket, a visszatérésre azonban nem kell sokat várni.

Az idei koncerten ráadásul Frank Turnerrel, Anglia egyik legsikeresebb folk-punk előadójával, valamint két feltörekvő punk-rock zenekarral, a The Menzingersszel és a Sincere Enginee-vel érkeznek a Budapest Parkba.

Comeback Kid – Analog Music Hall, június 19.

Összeállításunk legsúlyosabb neve kétségkívül a kanadai Comeback Kid. Kanada egyik legismertebb hardcore-punk együttesének a felemelkedését élőben követhették végig a magyar rajongók, a 2001-ben alakult banda 2004 óta már a tizenkettedik koncertjét adja Budapesten.

Első alkalommal a legendás Kultiplexben hallhatták őket a szerencsésebbek, aki pedig azóta lett rajongójuk, az most az Analog Music Hallban csípheti el az együttest. A winnipegi ötös fogat akár bele is fáradhatott volna az elmúlt húsz év állandó turnézásaiba, de hetedik stúdióalbumuk olyan friss és lendületes, hogy első hallgatásra magával ránt mind a harminckét perce. A Comeback Kid hosszú fennállásának és folytonos megújulásának titka zenéjük rétegeiben rejlik.

Az énekes Andrew Neufeld ügyesen megfogalmazza az önvizsgálat közben felgyülemlett haragját és dühét, közben pedig a halántékunkon dörömbölnek a dobok, az egészet életre kelti a basszus, a gitárriffek pedig csak úgy beúsznak és fókuszba helyezik az egész hangzást.

A profizmus mellett az egység létrehozása is nagy erőssége a zenekarnak. Minden bulijuk megkerülhetetlen része a csordavokál és az egymásba kapaszkodva éneklés, úgyhogy aki egy kifogástalan és közvetlen punkkoncertre vágyik, egészen biztosan megtalálja a számításait az Analog Music Hallban.

Machine Gun Kelly – Budapest Park, június 26.

Machine Gun Kelly kicsit olyan a pop-punkban vagy a rapben, mint amilyen Billie Eilish a popzenében: egy megkerülhetetlen, rendkívül karakteres generációs jelenség.

A Clevelandben felnőtt Colson Baker 2006 környékén hallatott először magáról megrendítően őszinte mixtape-jeivel, három évvel később megnyerte a világhírű harlemi Apollo Theatre tehetségkutatóját, az SXSW-s debütálása után pedig nem más, mint Puff Daddy karolta fel és szerződtette kiadójához. Lace Up című debütáló albuma feljutott a Billboard lista 4. helyéig, a következő lemezeivel csak tovább emelte a tétet, többek közt olyan előadókkal dolgozott együtt, mint Camila Cabello, French Montana, Wiz Khalifa, Kid Rock, az idei Szigeten fellépő Yungblud vagy éppen a Blink 182 dobosa, Travis Barker.

Utóbbi volt a producere Machine Gun Kelly 2020-ban megjelent Tickets to My Downfall című lemezének – a korong a fél világot meglepte, hiszen Machine Gun Kelly váratlanul a rap stílusától eltávolodva egy hamisítatlan, kétezres évek elejét idéző pop-punk albummal rukkolt elő. A számításai bejöttek, a kiadvány a Billboard 200-as lista első helyén nyitott, a rajta szereplő Bloody Valentine és a My Ex’s Best Friend a platina státuszt is elérte – és nem mellesleg a lemez az A kategóriás szupersztárok közé emelte.

A nagy kérdés az volt, hogy vajon meg tudja-e ismételni a sikert, de a tavaly kiadott Mainstream Sellout című korong hasonló kritikai és anyagi sikert aratott.

Az összeállításunkban szereplő legtöbb előadóval szemben ráadásul még sosem járt Magyarországon, így a Budapest parkos fellépése általánosságban véve az év egyik legfontosabb könnyűzenei eseménye.

Borítókép: Machine Gun Kelly (Forrás: Facebook)