A Palásthy György rendezte 1979-es gyermekfilm, az Égigérő fű sokak kedvence. Szinte nem is történhet meg, hogy egy-egy ikonikus mondata ne hangozzon el baráti találkozókon, beszélgetéseken.

A Poldi bácsiért összefogó közösség meséjének alapja Janikovszky Éva: Málnaszörp és szalmaszál című ifjúsági regénye volt, amely szerzője révén szintén egyáltalán nem ismeretlen előttünk.

A pár perces filmjelenetekkel, filmhíradós bejátszóval rá is hangolódhatunk a ‘70-es évek végének nyári vakációira, hiszen a filmben mindig sietős fiatal pár egyik tagját játszó Peremartoni Krisztina idézi most fel a történethez fűződő élményeit, a forgatás pillanatait. Gyerek- és felnőttszínjátszás, Janikovszky Éva regényei, a színházi szerepek világa és a különböző élethelyzetek témája is előkerül ezen az estén, a sorozat aktuális adásában.

A beszélgetés műsorvezetői ez alkalommal is Csatári Bence és Zavaros Eszter, a mozgóképes szakértő, akivel pedig a 70-es évek filmjeiről, a kisember-figurák bemutatásáról és a gyermekfilm finoman árnyalt mondanivalójáról is szó esik, Dudás Viktor, akivel már több alkalommal is találkozhattak a nézők. Érdemes lesz ezen a szombat estén is a Szélesvásznú történelem újabb epizódja elé leülni, és visszatérni egy filmnézésnyi időre a Paripa utca 4-be.

Borítókép: A Szélesvásznú történelem nyitóképe (Fotó: Hír tv)