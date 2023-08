Budapesten és Kolozsváron is hatalmas siker volt a Mandoki Soulmates koncertje

Augusztus 18-án Budapesten a bazilika előtt adtak feledhetetlen koncertet, majd augusztus 20-án ugyanolyan emlékezetes fellépéssel készültek a Mátyás-szobor mellett Kolozsváron: a zene és a történelem különleges találkozását hozták elénk.

Leslie Mandoki, Mark Stern és Al Di Meola (Forrás: Mandoki Soulmates)

A Mandoki Soulmates Leslie Mandoki vezetésével a legnagyobb angol progresszív rock és amerikai fusion jazz ikonjainak esszenciáját ötvözi. Tagjaik között olyan legendás és fáradhatatlan személyiségek vannak, akik összesen 35 Grammy-díjjal büszkélkedhetnek. Nick van Eede, Al Di Meola, Mike Stern, Randy Brecker, Richard Bona, Tony Carey, Bill Evans, John Halliwell és Fausto Beccalossi, ők mind otthonra találtak a Mandoki Soulmatesben. Ezeken a koncerteken a zenei lécet magasabbra emelték, mint valaha, mely nem csupán a dallamokról és ritmusokról szólt, hanem szinte transzcendentális élmény volt, mely olykor mély elmélkedéshez, magasabb tudatállapotokhoz, spirituális tapasztalatokhoz vagy a művészi alkotás mélyebb dimenzióihoz kapcsolódott.

Ezúttal Bartók Béla nyomán az erdélyi magyar népzene gazdag hagyományait ölelte át a Mandoki Soulmates. Az aranylemezes mesterművét, a Magyar képeket élvezhette a magyar közönség itthon és Erdélyben is.

Az előadás nem csupán a zenei virtuozitás bemutatásáról szólt, hanem az előadók közötti összhangról: az összetartozás erejéről, a békéről, a megértésről, az elfogadásról és nem utolsósorban a szeretetről tett tanúbizonyságot.

Álomszerű este volt az augusztus 18-i! A háttérben a gyönyörű bazilika, a színpadon mellettem pedig olyan világsztárok, akiket eddig én is csak a nézőtérről figyelhettem. Minden percét imádtam nemcsak a koncertnek, de a próbaidőszaknak is. Leslie olyan profizmussal és szeretettel rakta össze ezt a koncertet, hogy annak minden pillanata emlékezetes marad számomra!

– mondta a budapesti koncertről Zséda.

Nagyon hálás vagyok, mert fergeteges volt a koncert. Nekem szakmailag és emberileg is életre szóló élményt adott ez a fellépés. Még most sem fogom fel! Köszönöm, hogy részt vehettem ebben a projektben!

– nyilatkozta a közös fellépés után Caramel.

A koncerten a Mandoki Soulmates mindent beleadott, és pontosan azt nyújtották, amire a közönség vágyott: egy fantasztikus, csodálatos, feledhetetlen produkciót. A precízen összeállított koncertprogram kifinomultsága, a megkomponált műsor és a spontaneitás tökéletes egyensúlyának lehettek tanúi a nézők.

Budapesten a Szent István-bazilika monumentális épülete tökéletes hátteret nyújtott a színpadnak, mint ahogy Kolozsváron a Mátyás-szobor és a templom szinte beszélő történelmével járult hozzá az est hangulatához.

Kevés igazán nagy és meghatározó pillanat van egy zenész életében, az enyémben az egyik eddigi legnagyobb a Mandoki Soulmates-koncert volt! Világhírű ikonokkal, akiket eddig csak felvételeken csodálhattam, most velük együtt alkothattunk egy csapatot, és muzsikálhattunk egymás és a közönség örömére! Hálás köszönet jár ezért Leslie Mandokinak, hogy meginvitált erre az életre szóló zenei álomra! Bízom a folytatásban!

– fejezte ki reményét Mező Misi.

Köszönöm a három zseniális magyar művésznek, a drága Zsédának és a két nagy tehetségnek: Mező Misinek és Caramelnek a részvételüket, hogy az én angolszász ikonikus legendákból álló csapatommal muzsikáltak

– fejezte ki háláját a magyar zenészeknek Leslie Mandoki.

Leslie Mandoki, Mark Stern, Mező Misi, Zséda és Caramel a Mandoki Soulmates koncertjén Budapesten, 2023. augusztus 18-án (Forrás: Facebook/Mandoki Soulmates)

„Drága barátom, ez igazán nagyszerű koncert volt, nagyon büszke vagyok rád, és szeretettel gratulálok!!!” – így gratulált Csupó Gábor a jó barátjának, Leslie-nek a budapesti koncert után. Ő szintén magyar származású világsztár, akivel együtt disszidáltak Magyarországról, most már Los Angeles-i filmművész, akinek két csillagja is van a Walk Of Fame-en.

A harmadik disszidens jó barát is megörvendeztette a közönséget, amikor egy dal erejéig csatlakozott a művészekhez. Ő nem más, mint Bencker László, akit itthon zenészkörökben inkább Szücs Laca néven ismernek.

Leslie-vel hosszú évtizedeken át tartó művészi partnerséget ápoltak, és a közönségnek is felejthetetlen pillanatokat ajándékoztak. A koncert után a három örök lázadó ismét összeült, és éjszakába nyúló beszélgetés vette kezdetét. Emlékeztek arra az időre, amikor a kommunista kultúrpolitika minden lehetőségtől megfosztotta őket, és még egy útlevélhez sem jutottak. Az elnyomás ellenére sem hagyták, hogy elvegyék tőlük a szabadságot és a zenéjüket. Azóta ez a három pesti srác járja a világot, és az emlékekkel gazdagított történeteik megörökítik a szabadság és a kitartás fontosságát.