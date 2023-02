Negyedszázados rekord dőlt meg az idei Grammy-díjátadón

Beyoncé dominálta az idei Grammy-díjátadót, az év albuma elismerést pedig Harry Styles kapta meg.

A vasárnapi Los Angeles-i 65. Grammy-gálán – amely a tavalyi Las Vegas-i ceremónia után visszatért Los Angelesbe, a Crypto.com Arenába – Beyoncé rekordot döntött, megnyerte 32. díját. Az énekesnő négy kategóriában győzött, több mint negyedszázados rekordot döntött meg, megelőzve ezzel az eddigi csúcsot tartó magyar származású karmestert, Solti Györgyöt, aki összesen 31 Grammy-díjas lemezfelvételen működött közre.

Elkésett a rekorder

Beyoncé egyébként a nagy közlekedési dugó miatt elkésett a ceremóniáról, és mire megjelent, már három díj az övé volt.

Köszönetet mondtak neki az idei győztesek közül többen is, mondván, nagy hatást gyakorolt rájuk. Az előadót férje, a rapper Jay-Z is köszöntötte a színpadon. Beyoncé kapta a legjobb R&B-dal (Cuff It), a legjobb dance- és elektronikus zenei felvétel (Break My Soul), a legjobb hagyományos R&B előadás (Plastic Off the Sofa), valamint negyedikként a legjobb dance-elektronikus album (Renaissance) kategória Grammyjét.

A legek

Harry Styles nyerte meg az év albumát a Harry’ House című lemezével, de a legjobb pop vokálalbumok és a legjobb hangmérnöki munkáért járó nem klasszikus albumok között is győzött. Az év felvételéért járó elismerést Lizzo vihette haza az About Damn Time-ért; az előadó köszönőbeszédében Prince-nek ajánlotta díját. A dzsesszénekes Samara Joy lett a legjobb új előadó, olyan neveket maga mögé utasítva, mint Wet Leg, Anitta és a Maneskin. Samara Joy a legjobb dzsesszvokálalbum-kategóriát is behúzta. A legjobb popduó-előadásnak Sam Smith és Kim Petras párosát választották az Unholy című dalért, a legjobb rockalbum díját Ozzy Osbourne kapta a Patient Number 9 című lemezért, és övé lett a legjobb metál teljesítményért járó elismerés is.

A legendás rockzenész a legjobb rockalbum díját vitte el (Forrás: Facebook)

Michael Bublé a legjobb hagyományos vokális pop albumért kapott elismerést Higher című anyagával. A veterán énekes-dalszerző, Bonnie Raitt nyerte az év dala elismerést a Just Like That című számért, megelőzve mások mellett Adele-t, Taylor Swiftet és Beyoncét is. Dala – mint az előadó a gálán kiemelte – a szervadományozásról szól. Raitt két másik Grammyt is hazavihetett (legjobb amerikai előadás, legjobb amerikai gyökerű dal).

Ötvenéves lett a hiphop

A színész Viola Davis immár magának mondhatja az EGOT-ot, vagyis az Emmy-, az Oscar- és a Tony-díj után Grammyt is nyert; utóbbit most Finding Me című hangoskönyvével. A gálán egy negyedórás műsorral adóztak a hiphop 50. születésnapjának. Az előadás során színpadra lépett Grandmaster Flash, a Run DMC, Chuck D, Flavor Flav, Ice-T, Queen Latifah, Busta Rhymes, Nelly és LL Cool J is.

A műfaj idei legfőbb díjazottja az immár hatszoros nyertes Kendrick Lamar volt, aki a legjobb rapelőadás (The Heart Part 5) és a legjobb rapalbum (Mr. Morales & The Big Steppers) kategóriát is behúzta. A ceremónián több tavaly elhunyt sztár, így Loretta Lynn, a rapper Takeoff és a Fleetwood Mac zenésze, Christine McVie emléke előtt adóztak. Lynn Coal Miner’s Daughter című dalát Kacey Musgraves adta elő, a Migos hiphopcsapat volt tagját, Takeoffot Quavo és a Maverick City Music idézte meg, McVie-ra pedig Sheryl Crow, Mick Fleetwood és Bonnie Raitt emlékezett közösen a Songbirddel. A Grammy-díjátadó házigazdája idén is Trevor Noah volt – tájékoztatott az MTI.