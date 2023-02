Rossz híreket közölt a rock sötét nagyhercege

Ozzy Osbourne a Black Sabbath-tal tíz lemezt készített, ezek összesen ötvenmillió példányban keltek el. Szólókarrierje során is hozzávetőleg ötvenmillió lemezt adott el. 1993-ban kapott először Grammy-díjat a legjobb heavy metal előadó kategóriában az I Don’t Want To Change the World című számáért, később kapott egy csillagot a halhatatlanok között a Hollywood-i Sunset Boulevardon is. Feleségével, Sharonnal – aki egyben menedzsere is – 1996-ban hívták életre az Ozzfestet, az első kifejezetten hard rock fesztivált, ahol fiatal zenekarok is lehetőséget kaphattak a bemutatkozásra. Családi valóságshow-jával a televíziózás történetébe is beírta nevét: a The Osbournes a Music Television legnézettebb sorozata volt.

Legutóbbi lemeze, a Patient Number 9 tavaly szeptemberben jelent meg és második lett a brit listán.

Borítókép: Ozzy Osbourne, az angol Black Sabbath együttes énekese (Fotó: MTI/Mohai Balázs)