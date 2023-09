Díjnyertes veszprémi film a klímaváltozásról

A Föld klímaváltozása nemcsak az egyre gyakoribb extrém időjárásban, hanem a fiatalabb generációk körében felbukkanó, újabb típusú szorongásos tünetekben is megtapasztalható. Ezt dolgozza fel a veszprémi alkotók által létrehozott There Is No Planet B című rövidfilm, mely a Pannon Egyetem kutatóinak eredményeit mutatja be játékfilmes elemekkel – írja a Veol.hu.

Tíz nemzetközi díjjal és rengeteg elismeréssel gazdagodott a dokumentumfilm az elmúlt egy évben, mely az Éghajlatváltozás Multidiszciplináris Nemzeti Labor részeként készült el.

A szerdai veszprémi díszbemutató alkalmából Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora köszöntőjében elmondta: az emberiség elkezdett szembesülni a valósággal a fenntarthatóság témakörében. Hozzátette, az elsők között van ez a film, ami őszintén, kötelező elemek nélkül beszél a fenntarthatóságról, egyben elgondolkodtat és meghökkent.

– A szakma és a közönség által kapott visszajelzések alapján elmondható, hogy a történettel, illetve a feldolgozott kutatások eredményeit ismertetve sikerült átadni az információkat.

Ha ez a 15 perces film csak egy kicsit megváltoztatja az emberek gondolkodásmódját, azzal sokat tehetünk Földünk fenntarthatóságáért – hangsúlyozta a rendező, Elekes Gergő.

A filmnek lesz folytatása is Planet Hope címmel, ami egy egész estés dokumentumfilm lesz és várhatóan 2024 tavaszára készül el.

