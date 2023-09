Száműzött magyarnak tartotta magát a világhírű filmes

Az egyik legnagyobb tehetségű, legbefolyásosabb és leginkább meghatározó filmes volt az elmúlt században

– Martin Scorsese ekképpen jellemezte a miskolci születésű Pressburger Imre – vagy ahogy angol nyelvterületen mondják, Emeric Pressburger – Oscar-díjas rendező, forgatókönyvíró, producer életművének a filmtörténetben betöltött pozícióját.

A miskolci könyvbemutatón Takó Sándor (balra), Muszatics Péter és Kollarik Tamás. Forrás: Cinefest.hu

Kollarik Tamás és Takó Gábor nevéhez a Magyarok Hollywoodban-könyvsorozat szerkesztőjeként számos, az egyetemes filmtörténet szempontjából is hiánypótló kiadvány kötődik.

A mozgókép történetének olyan szeletét mutatják be, amely talán sem a szakmai, sem pedig a szélesebb közönség számára nem közismert.

A könyvsorozat részeként ezúttal a Miskolcon született Pressburger Imre életét és munkásságát bemutató kötetet ismerhetjük meg magyarul. Az Egy forgatókönyvíró élete és halála egyébként harminc évvel az eredeti, angol nyelvű változat után jelent meg magyar fordításban. A szerkesztők számára pedig nem volt kérdés, hogy a nyomdából frissen érkezett kötetet az alkotó szülővárosában és a CineFest programsorozat részeként mutatják be.

A művész alig ismert nálunk, pedig Korda Sándor mellett az angol filmgyártás nagy úttörője, sőt Scorsese egyik kedvenc rendezője. Unokája, Kevin Macdonald tíz évvel ezelőtt járt először Miskolcon, amikor is részt vett nagyapja emléktáblájának avatásán. Örült annak, hogy a kötet magyar nyelven is elérhetővé válik az érdeklődők számára.

Az 1990-es években egyébként a szakma és a közönség egyaránt dicsérte a könyvet, nem mellesleg a brit BAFTA az év filmszakmai könyvének választotta meg.

– Azonnal a kezdeményezés mögé állt a szerző. Élete első filmjét nagyapjáról forgatta, aki azután futotta be a nagy filmes karrierjét, miután megírta ezt a könyvet – mondta a miskolci bemutatón Kollarik Tamás, a könyv egyik szerkesztője.

A miskolci évek után Temesváron tanult, de nem lett román állampolgár

Pressburger Imre egész életében magyarnak tartotta magát, olyannak, akit a történelem űzött el hazájából.

Miskolc után Temesváron tanult, de a trianoni döntést követően sem vette fel a román állampolgárságot, hontalanként volt számontartva. Végig úgy beszélt magáról, mint egy magyar, aki idegenbe szakadt.

A CineClassics programot tíz éve az a felismerés ihlette, hogy a fesztivál szervezői felfedezték:

William Fox, Adolf Zukor és Pressburger Imre milyen filmes erőteret jelent Miskolcon.

A brit filmművészet kiemelkedő alkotója. Fotó: Szalóky Bálint

Sokszor azonban hajlamosak vagyunk a nagy életműveket elemelni a földtől, megfeledkezve az emberről. Éppen ezért Kevin Macdonald nagyapja emberközeli arcát igyekezett bemutatni. De Pressburger életműve még mindig nem épült be a hazai köztudatba, noha kitartóan és büszkén őrizte magyarságát.