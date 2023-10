Győrben készülnek a Valahol Európában színházi előadására

Azok, akik már játszottak a Puskás, a musical és az Oliver! című darabokban, otthonosan mozogtak a felvételiztetők előtt. A Valahol Európában rendezője, koreográfusa, a Kossuth-díjas balettművész, Bozsik Yvette, valamint Bakos-Kiss Gábor, a győri színház igazgatója is figyelte és instruálta a szereplőválogatásra érkezőket. A jó énekhang mellett a mozgáskészség és a tánctudás is előnyt jelentett – számolt be a válogatásról a Kisalföld.

Az énekhang és a tánctudás is fontos volt (Fotó: Kisalföld/Simon Roberta)



A darab főbb szerepeire több korosztályból is vártak jelentkezőket, karakterüknek megfelelően. Kuksi és Pötyi szerepére 6–9 évesek között kerestek gyerekeket, a Professzor, Szeplős, Sutyi és Suttyó karakterére 8–12 évesek jelentkezését várták. A kiemelt szerepre felvételizőknek a musical dalait is meg kellett tanulniuk. A 6–15 éves korosztályból is sokan jelentkeztek, ők főleg háttér-gyermekszereplők lesznek a darabban, nekik egy-egy népdallal kellett készülniük.

A Valahol Európában az azonos című film musicaladaptációja.

A történetben gyerekek keresik a biztonságot, az otthont és az élelmet a háborús front kellős közepén, megpróbálják túlélni az embertelen időszakot. Eközben ellenségekkel, de jóakarókkal is találkoznak, akik segítenek nekik megtalálni és megőrizni az emberségüket.

A Győri Nemzeti Színház új darabjának tervezett bemutatója december 15-én lesz.