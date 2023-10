Tom Hiddleston: 5+1 dolog, amit talán nem tudtál Lokiról

1. Harry herceg és Eddie Redmayne iskolatársa volt

Hiddleston ugyanabba a bentlakásos iskolába járt, mint Harry herceg. Bár azóta sehol sem említi, hogy együtt lógnának, a színész egy interjúban azt mondta, szerinte Harry mostanában túl elfoglalt lenne ehhez. Eddie Redmayne-nel viszont osztálytársak voltak, sőt, később a híres brit színészakadémiára, a Royal Academy of Dramatic Art-ra (RADA) is együtt jártak. Barátságuk már húsz évre nyúlik vissza, és első szerepük is összeköti őket: az Út Indiába színpadi változatában Hiddleston egy hatalmas elefánt jobb első lábát, míg Redmayne a rajta utazó nőt alakította.

Tom Hiddleston melett az Oscar-díjas Ke Huy Quan is bemutatkozik a sorozatban. Fotó: Gareth Gatrell

2. Poirot-nak köszönheti a karrierjét

Hiddleston hollywoodi áttörését és a világhírt Loki szerepe hozta meg, amit részben azért kapott meg, mert korábban már többször is dolgozott együtt a Thor rendezőjével, Kenneth Branagh-gal a színházban Csehov Ivanovjában, a képernyőn pedig a BBC Wallander című nyomozós drámájában.

Barnagh ötlete volt, hogy Thor helyett inkább Loki szerepét bízzák rá, a többi pedig már történelem.

Barnagh egyébként harmadik alkalommal bújt a híres nyomozó, Hercule Poirot szerepébe, aminek Szeánsz Velencében című harmadik része a mozikban, az első kettő (Gyilkosság az Orient Expresszen, Halál a Níluson) pedig a Disney+-on is látható.

3. Övé lett 2016-ban az „Év hátsója” díj

Meglepő díj díszeleg Hiddleston vitrinjében a Golden Globe-ja mellett: a 2016-ban elnyert „Év hátsója” elismerés. A díj története egészen az 1970-es évekig nyúlik vissza, amit Tony Edwards brit publicista hozott létre. Az „Év hátsója bizottság” minden évben összegyűlik, hogy kitüntessék a brit hírességek legjobb fenekét. Eddig olyan hírességek birtokolják ezt a díjat, mint Robbie Williams vagy Idris Elba.

4. Brazil harcművészettel készült a Thorra

Már jóval a forgatás előtt eldőlt, hogy Loki karakterének hajlékonynak és karcsúnak kell lennie, szemben Thor izmosságával. Hiddlestonnak húsz kilót kellett fogynia, és az edzésnek része volt a brazil harcművészetek elsajátítása is.

A színész egy interjúban elárulta, sokat ugrókötelezett, napi nyolc kilométert futott a tengerparton és sokat capoeirázott.

Ezzel szemben elámult, Chris Hemsworth menny izmot szedett magára, és ehhez mennyi csirkét és fehérjeport kellett elfogyasztania.

5. Chris Hemsworth párszor elverte

A Bosszúállók harci jelenetei nem csak az ügyes vágásnak és kameratrükknek köszönhetően tűntek valódinak. A forgatás során Joss Whedon rendező jelezte Hemsworth-nek és Hiddlestonnak, hogy verekedésük nem tűnik elég valóságosnak.

Hiddleston ekkor elkezdte győzködni a Thort játszó társát, hogy üsse meg erősebben, a jelmeze megvédi majd.

Az eredmény: valódi verekedés és jó pár zúzódás Hiddleston testén.

5+1. Két lábon járó Loki-lexikon

A „Marvel Studios Loki” című sorozat forgatása előtt Kate Herron rendező szerette volna mélyebben megismerni a karaktert, ezért megkérte Hiddlestont, hogy segítsen neki ebben.

A színész nem vette félvállról a dolgot, egy hosszú prezentációt készített, amiben végigvették a karakter MCU-s történetét és tulajdonságait, sőt olyan jeleneteket is, amik hasznosak lehetnek az első évadban.

A sorozatban Möbiust alakító Owen Wilson egy interjúban azt mesélte, Tom olyan, mint egy két lábon járó Loki-lexikon. Nem is csoda, hiszen Hiddleston hosszasan tanulmányozta, sőt, szabályosan bemagolta az északi mitológiát, hogy jobban megértse, honnan jön a karaktere.

A Marvel Studios Loki második évada október 6-tól elérhető a Disney+-on.

Borítókép: Tom Hiddleston visszatér a Loki második évadával (Forrás: Disney+)