Hagyományok nélkül egy nemzet csak hullócsillag

Vitályos Eszter a 11. Hadik András hagyományőrző jótékonysági bál megnyitóján rámutatott,

őriznünk kell értékeinket, amelyek közös kincseink, és amelyekre joggal lehetünk büszkék, mi, magyarok.

Az államtitkár az est egyik fénypontjának nevezte a Hadik-díj átadását. A míves huszárszablyát minden évben olyan személy vagy szervezet kapja, aki sokat tett a nemzeti összetartozásért. A díjat Schmittné Makray Katalin idén Popovics Bélának adta át, aki a Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskolában és a Szent István Líceumban tanít magyar irodalmat, valamint művészettörténetet, továbbá Kárpátalja és Munkács múltját kutatja.

Makray Katalin, Schmitt Pál volt köztársasági elnök felesége átadja a Hadik-díjat Popovics Bélának Fotó: Lakatos Péter

Az államtitkár elmondta: a Kárpát-medencei magyarság összetartozását szimbolizáló est programjában egyaránt helyet kapnak anyaországi énekesek és muzsikusok, hagyományőrző huszárbandériumok és határon túli művészek is. Ez az este közös gondolkodásunk, közös értékrendünk ünnepe is – fogalmazott.

Emlékeztetett ugyanakkor arra is, hogy hagyományok nélkül nem létezne identitás, identitás nélkül nincsenek hiteles emberek, akik a legfontosabbak egy közösség alakításában, fenntartásában.

Kitért arra is, hogy idén márciusban mutatták be a Hadik András életét bemutató filmet.

Hadik András huszárregimentjének elképesztő kalandja példátlan a történelmünkben, és azt gondolom, hogy minden magyarnak érdemes megismernie

– vélekedett az államtitkár.

A bál Vitályos Eszter megnyitóját követően azzal kezdődött, hogy az iskola diákjai eltáncolták a palotást. Az est további részében vacsorával várták a résztvevőket, akik egyebek mellett még részt vehettek a Hadik-díjjal jutalmazott Popovics Béla és Szarka György geológus a magyar nemzet múltjáról és jelenéről szóló előadásán is.

Borítókép: Vitályos Eszter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára beszédet mond a 11. Hadik András hagyományőrző és jótékonysági bál megnyitóján (Fotó: MTI/Lakatos Péter)