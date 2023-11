Hangszersimogató koncereteket adtak a Csillagocskák

Rendhagyó turnéjuk kapcsán Benedek Árpád zenepedagógus, a Csillagocska Néptáncegyüttes vezetője elmondta, hogy a Csillagocska Alapítványt a nagyvárad–réti egyházközség 2002-ben hozta létre. A két évtized alatt az alapítvány szoros szakmai kapcsolatot alakított ki a Hagyományok Házával, s az intézménnyel 2018 óta stratégiai partnerként is együttműködnek.

A nagyváradi Csillagocska Néptáncegyüttes turnéja Dél-Magyarországon (Fotó: Hagyományok Háza/Csermák Zoltán)

– Ez év októberétől az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány a Csillagocska Alapítvány székhelyén megnyitotta partiumi irodáját, ami az egész térség népművészeti tevékenységét koordinálja és segíti. Az Alapítvány egy református zeneóvodát is működtet. Ez az intézmény a zenei anyanyelv oktatását folyamatos élőzenés kísérettel, a népi gyermekjátékdallamok alapján végzi. Így a gyerekek a népi hangszerekkel folyamatosan, napi szinten találkoznak – mesélte az együttes vezetője.

Az óvodai évek után az alapítvány lehetőséget biztosít a tanultak folytatására: a hangszeres oktatásra, a néptánc oktatásra, a kézműves tevékenységek elsajátítására és mindenre, ami a népművészethez tartozik.

– Elért eredményeink nyomán – a budapesti Hagyományok Háza felkérésére – utazhattunk Mohácsra és két Mohács környéki településre: Szaporcára és Orfűre. Két együttessel, a Soroglya zenekarral, valamint az alapítvány Járom zenekarával, összesen tizenhárom fővel indultunk útnak. A három helyszínen öt interaktív, „hangszersimogató” koncerten léptünk fel. Nagy szeretettel láttak vendégül, s a három helyen mintegy százhúsz néző fogadott minket – számolt be élményeikről Benedek Árpád.

Mint elmondta, Mohácsra három témával érkeztek. Az első a kisiskolásokat, a másik kettő pedig az óvodásokat szólította meg. Szapolcán a gyerekek mellett felnőttek is szép számmal vettek részt a rendezvényen, ezért az előadás első felében inkább a koncertjelleg dominált. A második részt interaktívra tervezték, s a gyerekek a hangszereket is kipróbálhatták, s gyerekjátékok zenei anyagával is megismerkedhettek.

A nagyváradi Csillagocska Néptáncegyüttest örömmel fogadták Dél-Magyarországon (Fotó: Hagyományok Háza/Csermák Zoltán)

Orfűn bemutatkozásunk igazi családi hangulatban folyt, mivel a közönség soraiban az ölben ülő picik és a nagymamák is egyaránt jelen voltak. Erdély tájegységeinek muzsikáival – a gyermekdaltól a felnőtt táncdallamokig – kedveskedtünk nekik

– számolt be róla örömmel a Csillagocska együttes vezetője.