A Bajor Gizi Színészmúzeumban tartott rendhagyó esten a pályakezdő vajdasági színész, Dedovity Tomity Dina: Szindróma című egyszemélyes darabját tekinthették meg az érdeklődők, mely eredetileg egy vizsgadarab volt, de mindjárt elnyerte a tatabányai Jászai Mari Színház MOST FESZT-jén a legjobb monodráma díját.

Beszélgetés az előadás után a Bajor Gizi Színészmúzeumban. Fotó: Kovács Éva, OSZMI

A darab után beszélgetés következett, melyen Gubik Petra, Dedovity Tomity Dina és Szabó Attila vett részt. Gubik Petra, az Operettszínház színművésze hangsúlyozta, hogy Kisvárdán született, ott is nőtt fel, és színészi pályaválasztását is nagyban befolyásolta az évről évre ott vendégeskedő fesztivál. A fiatal szerzőnő, Dedovity Tomity Dina a darab hátteréről mesélt, hiszen a Szindróma egy pályakezdő színésznő élethelyzetein keresztül a női sors tipikus problémáit láttatja. Szabó Attila, az Országos Színháztörténeti Intézet és Múzeum igazgatóhelyettese pedig hozzátette, nagyon jó, hogy immár színházi eseménynek is helyet tudott adni a Bajor Gizi Színészmúzeum különleges atmoszférájú tere. Ha csak lehet, mindenképp folytatják az ehhez hasonló kezdeményezéseket.

Természetesen még kicsit várniuk kell az érdeklődőknek, mivel a Magyar Színházak 36. Kisvárdai Fesztiválját 2024. június 21-29. között tartják. A szakmai összetartozás jegyében a 2024-es versenyprogramba azonban már meghívást kapnak az anyaországi produkciók is.

Borítókép: Az első VárdaFeszt Klub vendégei (Fotó: Kovács Éva, OSZMI)