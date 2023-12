Bécsi koncert Washingtonban

A Salute to Vienna koncertsorozat Glatz Attila szervezésében Észak-Amerikában mintegy két évtizedes hagyomány szilveszter és az új év napjaiban, amikor több társulat viszi el Közép-Európa zenéjét a tengerentúlra. Idén 19 előadást tartanak az Egyesült Államok és Kanada nagyvárosaiban, Washington mellett New Yorkban, valamint Torontóban és Edmontonban.

A washingtoni koncert karmestere Vajda Gergely, Magyarországon, valamint Európa-szerte és az Egyesült Államokban is rendszeresen koncertező művész volt, aki az MTI-nek elmondta, hogy

a bécsi újévi koncert Közép-Európa valódi művészeti termékei közé tartozik, és világszerte ismert. A tengerentúlon bemutatni az osztrák és magyar szerzők műveit a legjobban azok tudják, akik onnan származnak, ami egyedülálló hangulatot jelent és teremt

– tette hozzá.



A Bécsből érkezett szoprán, Sera Görsch operaénekes úgy fogalmazott, hogy

a tengerentúlra elhozni a bécsi zenét különleges feladat, amelyre a közönség rendkívül lelkesen reagál.



A koncert amerikai vendégénekese New Yorkból Brian Cheney operaénekes volt, aki azt mondta, hogy ezek a fellépések a közönség mellett a művészek számára is igazi élménynek számítanak, igazi közös ünnepe a bécsi zenének. Hozzátette, hogy szerinte kihívás az amerikai hallgatóságnak megmutatni ezt a zenei világot, de a közönség mindig rendkívül lelkes, ez a zene pedig magáért beszél és időtlen.

Az előadáson Budapestről érkező versenytáncosok is felléptek László Csaba vezetésével, valamint Ausztriából az Europaballett társulatának tagjai.

A washingtoni kulturális esemény a bécsi újévi koncertek hagyományát követve Johann Strauss Kék Duna keringőjével és id. Johann Strauss Radetzky-indulójával zárult.

Borítókép: Koncertjelenet az Europaballett (Ausztria) táncosainak közreműködésével (Forrás: Salutetovienna.com)