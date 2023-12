Az év szavai és kifejezései

Az év szava a chatGPT, magyarul csetdzsípítí, foglalja össze Szűts Zoltán. A részben betűszó eredetű kifejezéssel azt az algoritmust nevesítették, ami emberi kívánságok szerint alkot szövegeket. Jelenléte részben döbbenetes, részben logikus. Bár a pedagógusok tartanak tőle, hogy diákjaik hogyan használják majd e vívmányt, a diákság pedig örvendezik, hogy új segítséget kapott ebben a formában, még a filozófusok is eltöprengtek, okosabbá tesz-e ez bennünket, esetleg helyettünk működik majd? Állítólag különböző feladatokra már befogták: írt már miniszternek kiállítás-megnyitóra beszédet, megíratták vele Az ember tragédiája 16. színét, kevert új kólaízt, s még egyebeket is.

Még saját definiálására is felkérték, s az alábbiakat javasolta erre: BeszélgetőMester, CsevegőMester, a GPT-t viszont generatív próbálkozású transzformátornak nevezte. Az idei év szava kapcsán már nem tudott nyilatkozni, merthogy csak 2022-ig van tisztában a dolgokkal.

Az év szava irodalmi kategóriában: hazaszótár (Fotó: Ladóczki Balázs)

Az év antiszava idén a lombkoronasétány lett, tudjuk meg Pölcz Ádámtól.

A szó népszerűsége 2023 tavaszának híreihez kapcsolódik, hiszen idén márciusban jött arról hír, hogy Nyírmártonfalván EU-támogatásból lombkoronasétány létesült, ám a körülötte elterülő erdőt kivágták. S mint kiderült, több lombkoronasétány is van Európában.

Az év ifjúsági szava lett a pacek, ami a menőség rokon értelmű kifejezése, ismerteti Minya Károly.

Egy Z generációs így nyilatkozik önmagáról: „Attól, hogy az Instám pacek, a lelkem még lehet romokban”. A szó eredetije a „pacekba nyomja” kifejetésből érkezett, ami azt jelenti, hogy az arcába vágunk valamit. Így alapjelentése arc, s valószínűleg a pacák ( férfi, fickó, hapsi, stb,) szavunkkal áll rokonságban. A pacek szóalakra A magyar tolvajnyelv szótára című, 1924-es kötetben találni az első adatot. Etimológiai szótáraink szerint a két szó közös eredetű, mindkettő a pacef ~ parcef hangzású jiddis kifejezésből ered, amelynek jelentése arc, férfi lehetett. A magyarban feltételezhetően szóhasadással különült el egymástól a két forma, azaz a pacek és a pacák. A pacákhoz a férfi, a pacekhoz az arc jelentés rögzült. (Minya Károly)

Az év irodalmi szava pedig a hazaszótár, amellyel Demeter Szilárd idén megjelent kötetében találkozhatunk, aminek címe: A valahol szabadsága: Rendhagyó hazaszótár.

Demeter Szilárd úgy írja le ezt a fogalmat, mint szövegfüzér, búvópatakszerűen vissza-visszatérő motívumokkal, idézetekkel, amelyek kapaszkodónak bizonyulnak a nehéz pillanatokban, gondolatszegény időszakokban. Ebből is következik, hogy ezzel a szótárral mindannyian rendelkezünk, s ez is köt össze mindannyiunkat családtagokkal, barátokkal, ismerősökkel, szülőfölddel, kultúrával, életünk alapeseményeivel és hagyományaival. Mindenkinek fontos őriznie és gondoznia a kertjét, nyelvét, hazaszótárát, foglalja össze Balázs Géza.

Borítókép: A chatGPT lett az idei év szava (Fotó: AFP/Jaap Arriens)