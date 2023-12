Jon Voight 85 éves

Voight katolikus neveltetésben részesült, katolikus iskolába is járt, itt kezdett el komolyabban érdeklődni a színészet iránt. A washingtoni Amerikai Katolikus Egyetemen diplomázott, majd 1960-ban New Yorkba költözött, ahol Sanford Meisner tanította a színészmesterségre. 1961-ben debütált A muzsika hangja című musical egyik kisebb szerepében a Broadway-n, majd 1965-ben állt kamera elé a Fearless Frank című filmben. A filmtörténeti mérföldkövet jelentő Éjféli cowboyban egy nagyvárosba utazó, selyemfiú-karrierről álmodozó vidéki fiút alakított, ezért megkapta a legígéretesebb feltörekvő tehetségnek járó Golden Globe- és BAFTA-díjat, sőt Oscar-díjra is jelölték a legjobb főszereplő kategóriában. Olyan filmekben láthattuk, mint a Gyilkos túra vagy A bajnok. A hazatérésben Jane Fonda partnereként egy rokkant vietnámi veteránt alakított, ezért megkapta a legjobb főszereplőnek járó Oscar-díjat.

Jon Voight portréja. Fotó: Getty Images via AFP/AFP

Több, felejthetőnek bizonyult filmet is elvállalt, említésre méltó alakítást csak 1985-ben, Andrej Koncsalovszkij Szökevényvonat című akciófilmjében nyújtott. A Szemtől szembe című filmben egy bűnözőt jelenített meg, a Mission: Impossible első részében ő volt a főgonosz, Az esőcsináló című John Grisham-regény filmadaptációjában pedig egy gátlástalan ügyvédet alakított.

A Pearl Harbor című háborús drámában Roosevelt elnök szerepét alakította, az Ali című életrajzi drámában egy sportriporter bőrébe bújt, melyért ismét Oscarra jelölték.

Még mindig a legkeresettebb karakterszínészek közé tartozik, neve nemrégiben Francis Ford Coppola készülő, Megalopolis című grandiózus alkotásának szereplőgárdájában bukkant fel.

Színházi és mozifilmes szerepei mellett a televízióban is szerepelt a II. János Pál – A béke pápájában, a 24 című nagy sikerű akciósorozatban, valamint a Ray Donovanben. A színész 1962-ben vette feleségül Lauri Peters színésznőt, akivel A muzsika hangja forgatásán ismerkedett meg, majd 1967-ben elváltak.

Második felesége a szintén színésznő Marcheline Bertrand volt, e házasságból született Angelina Jolie és James Haven, akik apjukhoz hasonlóan szintén a színészi pályát választották.

A színész egészen kis korukban hagyta ott gyermekeit, akikkel kapcsolata hosszabb időre megszakadt, és később is rendkívül rossz maradt, csak Bertrand 2007-es halálát követően békült ki velük. Bár többé nem nősült meg, az idők során számos hírességgel volt hosszabb-rövidebb viszonya. Politikai nézetei is sokat változtak, fiatalon liberális eszméket vallott és tiltakozott a vietnámi háború ellen, ma kritizálja a Demokrata Pártot és nyíltan támogatja Donald Trumpot. A színészt 2019-ben az Egyesült Államok legmagasabb művészeti elismerésével, a Nemzeti Művészeti Érdeméremmel tüntették ki.

Borítókép: Jon Voight a Keresztapa fél évszázados ünneplésének eseményén (Fotó:Getty Images via AFP)